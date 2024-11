Les estacions d’esquí d’FGC esperen superar els 780.000 visitants aquest hivern

Presentació de la temporada d’hivern de les estacions d’esquí d’FGC

Les estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) esperen superar els 780.000 visitants durant la temporada d’hivern si les condicions meteorològiques acompanyen. Esperen superar així els 765.000 de la campanya 23-24, marcada pels problemes amb la neu en alguns moments de l’hivern. FGC té previst començar la temporada el darrer cap de setmana de novembre en les sis estacions que gestiona al Pirineu català: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé.

La companyia ha incorporat diverses novetats de cara a la temporada d’hivern, entre les quals han destacat un vehicle elèctric capaç de pujar rampes de fins al 40%. Aquest mitjà s’estrenarà a Vall de Núria, té capacitat per a 10 persones i també es destinarà a finalitats comercials.

Aquesta temporada estarà marcada per la commemoració del 25è aniversari d’Alp 2500, el domini esquiable que conformen les estacions cerdanes de Masella i la Molina. A la Molina, a més a més, es comercialitzarà un nou forfait de quatre dies laborables alterns per a fer servir al llarg de la temporada, tret de dates assenyalades com el Pont de la Puríssima o Nadal. Es vol potenciar així l’esquí entre setmana i afavorir el turisme de proximitat. També s’ha dut a terme la primera fase de les obres de renovació del Refugi del Niu de l’Àliga.

Boí Taüll tornarà a acollir una competició d’alt nivell: els dies 1 i 2 de febrer hi haurà una prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya ISMF, en les modalitats d’esprint i relleu, una cita que atraurà els principals favorits ja que serà prova puntuable per als Jocs Olímpics d’Hivern de l’any que ve. A Espot, entraran en funcionament els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i híbrids endollables. I Port Ainé estrenarà un mirador adaptat que donarà visió de tot el Pirineu Occidental des de la cota 2.000.

En total, les estacions gestionades per FGC sumen 189 quilòmetres de pistes, dels quals 104 estan innivats, al voltant d’un 60%. En aquest sentit, FGC aplicarà per segon any una tecnologia en el marc del projecte ‘Laboratori de la Neu’ per a produir neu artificial de forma sostenible i que es va presentar fa just un any amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua i energia. De fet, la companyia ha insistit en la seva aposta per la sostenibilitat i assegura que utilitza un 70% d’energia renovable, amb 17,6 milions de Kwh i 336,1 tones de residus reciclats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest divendres al migdia les novetats per a aquesta temporada d’hivern en un acte al Recinte firal El Sucre de Vic, que acull la Fira de Muntanya, amb la participació del president d’FGC, Carles Ruiz; el president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, David Samper, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.





El TORGO, un vehicle elèctric de deu places que pot pujar pendents del 40%

Una de les novetats que FGC incorporarà aquest hivern a la Vall de Núria és el TORGO, un vehicle elèctric 4×4 amb capacitat per a deu persones i que es mourà per tota l’estació. L’objectiu és anar substituint els vehicles de gasoil i que el model elèctric es pugui estendre en altres estacions a mig termini. El tot terreny, que es pot veure a la Fira de Muntanya de Vic, podrà pujar rampes de fins a un 40% de pendent, força més del què és habitual. Està previst que estigui disponible tot l’any i que, tant serveixi per a evacuar visitants en cas de necessitat, de càrrega o bé per a oferir trajectes turístics per la Vall.

A més, segons destaca Ferrocarrils, d’aquest vehicle sostenible també es valora el poc impacte acústic, tenint en compte que la Vall de Núria és un parc natural. La intenció és homologar-lo i l’empresa fabricant, que ha fet aquest prototip a instàncies de FGC, podria treure’l al mercat i produir almenys una vintena d’unitats més.

Una altra novetat per a aquesta temporada serà la commemoració dels 50 anys de l’estació de Vallter, el 17 de gener. Per aquest motiu, s’ha previst un acte institucional i una ampliació del local de restauració de l’estació, Les Marmotes, que també oferirà el servei de braseria i obrirà per a sopar.