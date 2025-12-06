Les estacions d’esquí del Pirineu català enceten la temporada de forma progressiva

Les estacions d’esquí de fons del Pirineu català, agrupades a la marca Tot Nòrdic, comencen ja la temporada d’hivern 2025-2026. De moment sis dels set complexos entraran en funcionament amb les primeres àrees de neu habilitades, en espera de poder obrir circuits complets al llarg d’aquest desembre.
Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa i Tavascan obriran les seves respectives àrees d’iniciació d’esquí nòrdic al llarg d’aquest dissabte, diumenge i dilluns. En el cas de Lles, Aransa i Tavascan també disposaran ja d’itineraris per a raquetes de neu, una activitat que també es podrà practicar a Guils-Fontanera. En totes elles estaran en funcionament la resta de serveis com són lloguer de material, bar, restaurant i refugi. Finalment, Virós-Vallferrera tindrà oberts aquests darrers espais (bar, restaurant i refugi), però, de moment, no disposa de neu per a esquí de fons o raquetes.
Pel que fa a l’esquí alpí, aquest dijous han encetat la temporada de manera simultània cinc de les sis estacions del grup FGC: Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Vallter. S’han afegit a La Molina, que ja va obrir el cap de setmana passat, i des d’aquest divendres totes sis ja estaran en funcionament de manera ininterrompuda. De la seva part, Port del Comte ha obert aquest divendres, de moment amb la zona de debutants en espera d’obrir més pistes.
Inici de la temporada a Andorra
A Andorra, Grandvalira ha comunicat que també obre aquests dies i que de moment disposa d’uns 80 km de pistes i un gruix màxim de 50 centímetres, tot i que tenen la previsió d’obrir-ne més després de les darreres nevades.
De la seva part, Ordino Arcalís ja fa una setmana que està en funcionament i és la primera estació que ja disposa d’un gruix de més d’un metre (110 cm). A data d’avui tenen obertes 15 de les seves 27 pistes. Finalment, Pal Arinsal entra en funcionament amb 21 pistes, d’un total de 47, i amb un gruix màxim de 40 centímetres.
Totes aquestes xifres, òbviament, aniran modificant-se amb el pas dels dies i les condicions meteorològiques.