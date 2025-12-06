Nou pla d’estudis de la universitat UNIPRO

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del màster en administració d’empreses (MBA) de la UNIPRO Universitat Digital Europea. Les persones titulades tindran les competències professionals per a exercir responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals tradicionals (finances, màrqueting, vendes, operacions, recursos humans, etc.), en organitzacions matricials o en projectes de qualsevol sector industrial, en l’Administració pública o en empreses consultores, entre d’altres, i per a la creació d’empreses.
Els estudis tenen una càrrega de 120 crèdits europeus (ECTS) i una durada de dos cursos acadèmics a temps complet, dividits en quatre semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial. El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’AQUA.