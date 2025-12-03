Activitats, a la Seu, pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La Seu d’Urgell ha organitzat un conjunt d’actes per a commemorar i divulgar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest dimarts i dimecres al matí, per exemple, s’han celebrat unes jornades de sensibilització adreçades a escolars del municipi, que han tingut lloc a la Sala Polivalent.
Des del Consell Municipal d’Accessibilitat han explicat que en aquesta activitat hi han pres part alumnes de 6è de primària de les escoles de la Seu i Castellciutat. Els infants han pogut provar un circuit en cadira de rodes i també se’ls ha parlar de com es conviu en situacions com ara dificultats motius, ceguesa, sordesa o problemes de salut mental. Enguany també s’hi ha incorporat un part dedicada a donar a conèixer la llengua de signes.
També aquest dimecres s’ha programat el passi del documental ‘Els tres passos per tornar a la normalitat’. La projecció tindrà lloc a les 8 del vespre a l’Ateneu Alt Urgell i també està inclosa en la programació d’aquesta entitat per al mes de desembre.
El conjunt d’actes es completarà aquest dijous, a la tarda (17.30 h), a la Sala de la Immaculada, amb la presentació de la guia ‘FAQS’, per a facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a la capacitat jurídica a Catalunya.