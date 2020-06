Les empreses de la Seu d’Urgell tenen fins el 25 de juny per sol·licitar els ajuts per la Covid-19

Els autònoms, comerços i empreses de la Seu d’Urgell que hagin hagut de cessar la seva activitat com a conseqüència de la Covid-19 tenen fins el pròxim 25 de juny per poder sol·licitar un ajut a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Per demanar aquest ajut cal fer-ho a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell www.laseu.cat

El passat ple ordinari de l’Ajuntament urgellenc es va aprovar una subvenció extraordinària d’un total de 300.000 euros per a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 per aquelles empreses obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març o que aquelles que no estiguin en aquesta situació però hagin disminuït els seus ingressos a conseqüència de la mateixa.

D’altra banda, les sol·licituds adreçades a autònoms, comerços i empreses de la Seu que no han cessat la seva activitat econòmica, però que han vist disminuir els seus ingressos podran presentar-les de l’1 al 10 de juliol de 2020.