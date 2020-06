La competició de robòtica WRO Andorra se celebra en format reduït i sense públic

La prova andorrana de la World Robot Olympiad (WRO) se celebra aquests dimarts i dijous a les instal·lacions del club Loopa amb un format adaptat per respectar les mesures de distanciament social per a la prevenció de la COVID-19. L’organització ha optat per distribuir la competició en dues jornades en lloc d’una, amb un número reduït d’equips i sense presència de públic.

“Ens ha semblat necessari mantenir aquesta prova, tot i les limitacions actuals d’aforament i distància, per reconèixer l’esforç realitzat pels infants que han

continuat treballant en robòtica malgrat el confinament i que tenen una oportunitat de mostrar i compartir amb altres infants els coneixements adquirits”, ha apuntat Inés Martí, responsable de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’Andorra Telecom.

Si l’any passat la prova andorrana es va obrir a clubs de Catalunya, aquesta edició se celebrarà exclusivament amb participants del país. Un total de quatre equips prendran part en la competició distribuïts en tres categories: Stars ( de 7 a 12 anys), Elementary (de 8 a 12 anys) i Júnior (de 13 a 16 anys).

La competició d’aquest any gira el voltant del canvi climàtic. Els participants hauran de preparar els seus robots per superar reptes sobre els riscos derivats de fenòmens climàtics externs cada cop més habituals. Els guanyadors de la prova andorrana tindran ocasió de participar en la final del Campionat d’Espanya, en dates encara per definir. No obstant, la WRO Association ha decidit suspendre la final internacional a causa de la pandèmia del coronavirus.