Les dues setmanes més plujoses des de gener de 2020

Uns aiguamolls després de les darreres pluges (Peu de foto: makasana. iStock / GettyImages Plus)

Per a trobar, a Catalunya, un període de dues setmanes (25 octubre a 10 de novembre) més plujós al conjunt del país cal retrocedir fins al gener de 2020, quan vam tenir el temporal Glòria. L’episodi ha estat especialment destacat al sud, fins al punt que hi ha sectors de les Terres de l’Ebre, el Priorat, el Garraf o el Baix Llobregat on hi ha plogut més aquestes dues setmanes que en els gairebé 6 mesos immediatament anteriors, de l’1 de maig al 24 d’octubre.

Alguns exemples són: Mas de Barberans (Montsià) ha rebut 361,6 mm aquests 15 dies i de l’1 de maig al 24 d’octubre havia recollit 359,9 mm. O Viladecans (Baix Llobregat), amb 229,4 mm i 225,7 mm, respectivament. L’estació del Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) ha rebut prop de 448 mm de pluja al llarg d’aquestes dues setmanes, en gran part entre el 27 d’octubre i el 4 de novembre.

El resum és que en 15 dies, la pluja acumulada ha superat els 100 mm a la majoria de comarques i els 200 mm a sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral. I els dos extrems són els ja citats 448 mm al PN dels Ports (Baix Ebre) fins al voltant de 30 mm al nord de la Val d’Aran.

Per períodes, la pluja extensa i abundant entre el divendres 25 i el dissabte 26 d’octubre, amb més de 50 mm a una àmplia franja central i fins a 100 mm al voltant del massís del Garraf i a punts del Prepirineu. És el moment en què més van créixer els rius pirinencs i prepirinencs. Entre el diumenge 27 i el dilluns 28 d’octubre la pluja va avançar de sud a nord -a Catalunya- i va ser abundant al terç sud i a sectors del nord-est, amb 90 mm a punts de les Terres de l’Ebre i de la Costa Daurada.

Del dimecres 30 al dijous 31 d’octubre la pluja més abundant es va concentrar novament a l’extrem sud i va acumular més de 200 mm al massís del Port. Del divendres 1 al dilluns 4 de novembre es van produir aiguats importants al centre i sud del litoral, amb prop de 100 mm a punts del Garraf el diumenge, més de 100 mm a punts del Camp de Tarragona la nit de diumenge a dilluns i novament més de 100 mm al delta del Llobregat dilluns al matí.

El dimarts 5 i el dimecres 6 de novembre van descarregar xàfecs i tempestes de tarda, sobretot a l’interior i al nord-est, amb més de 50 mm en alguns punts de la Catalunya Central i del prelitoral. La nit del dijous 7 al divendres 8 de novembre hi ha hagut tempestes a la Costa Brava que han deixat més de 100 mm al cap de Creus i a punts del Baix Empordà. La pluja ha estat intensa en diversos moments d’aquestes dues setmanes, sobretot a punts del litoral i prelitoral, especialment del sud, però també de la Catalunya Central.

D’altra banda, en alguns punts s’han arribat a acumular més de 100 mm en un dia: 144,4 mm al PN dels Ports (Baix Ebre) el 30 d’octubre, 131,1 mm a Viladecans (Baix Llobregat) el 4 de novembre, dels quals 42,6 mm en 30 minuts i 2,3 mm en 1 minut. Va ser el segon dia més plujós dels seus 31 anys de dades, per darrere dels 139,9 mm del 09/10/2002.116,0 mm a Verges (Baix Empordà) entre les 8 del matí del dijous 7 i del divendres 8 de novembre. 107,7 mm a Mas de Barberans (Montsià) el 30 d’octubre, dels quals 40,0 mm van caure en 30 minuts i 2,9 mm en 1 minut.

Destaca també la intensitat minutal, el 25 d’octubre, en què s’havien recollit 44,1 mm en 30 minuts a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), dels quals 5,1 en només 1 minut. Finalment, cal destacar el possible tornado o esclafit que va provocar danys al Pont d’Armentera (Alt Camp), el 4 de novembre.





Per Francesc Mauri