Qui hi ha darrera de les marques blanques

Uns productes de cosmètica sense marca (Getty images)

Les marques blanques, també conegudes com a marques de distribució o marques pròpies, són productes venuts sota la marca del supermercat o distribuïdor, en lloc de la marca del fabricant. En els darrers anys, aquestes marques han anat guanyant molta popularitat gràcies a la seva qualitat i preus competitius. No obstant això, el que molts consumidors no saben és que darrere d’aquestes marques blanques, sovint s’hi troben grans empreses i fabricants reconeguts que també produeixen per a marques comercials.

Qui hi ha darrere de les marques blanques?

Tot i que les empreses de distribució no solen fer públics els seus proveïdors, algunes investigacions i estudis del sector han permès identificar alguns dels principals fabricants darrere de les marques blanques espanyoles.

1. Hacendado (Mercadona)

Mercadona, la cadena de supermercats líder a Espanya, comercialitza la seva marca blanca Hacendado per a productes alimentaris, així com Bosque Verde per a productes de neteja i Deliplus per a cosmètica. Al darrere d’aquestes marques hi ha fabricants de renom:

Casa Tarradellas produeix pizzes i altres aliments.

Dulcesol elabora productes de brioixeria i dolços.

Sovena és el responsable de l’oli d’oliva que es ven sota la marca Hacendado.

2. Carrefour

La marca blanca de Carrefour, anomenada també Carrefour, ofereix una àmplia gamma de productes, des de lactis fins a congelats. Entre els seus fabricants associats es troben:

Lactalis és un dels proveïdors de productes làctics, com ara formatges i iogurts.

Puleva produeix llet i altres derivats làctics per a la marca.

3. Alcampo

Alcampo, part del grup Auchan, també té una potent gamma de marques blanques com Auchan o Cosmia (cosmètica). Algunes de les empreses darrere dels seus productes són:

El Pozo per a productes carnis, com pernil i embotits.

Nestlé ha elaborat productes alimentaris sota aquesta marca.

4. Lidl

Lidl és conegut per la seva marca blanca Cien (cosmètica) i Deluxe (gama premium d’aliments). Tot i que Lidl no revela clarament tots els seus proveïdors, se sap que:

Mondelez ha fabricat alguns productes de xocolata per a la cadena.

Rians produeix formatges i altres lactis.

5. Eroski

La cadena Eroski disposa de diverses marques blanques com Eroski Basic o Eroski Seleqtia. Entre els seus fabricants es troben:

Angulas Aguinaga, que produeix marisc i productes de peix congelat.

Galletas Gullón, un fabricant de galetes conegut que també elabora per a altres cadenes.





Avantatges i desavantatges de les marques blanques

Les marques blanques ofereixen múltiples avantatges per als consumidors. El principal és l’estalvi econòmic, ja que els preus solen ser més baixos que els de les marques de fabricant. Això es deu al fet que els costos de màrqueting i publicitat són menors o inexistents. A més, la qualitat sovint és comparable a la de les marques comercials, perquè, com hem vist, els mateixos fabricants de marques de renom estan darrere d’aquests productes.

D’altra banda, els desavantatges poden incloure una menor varietat de productes o una qualitat desigual en alguns casos. A més, els consumidors poden sentir-se menys segurs comprant productes de marques desconegudes, tot i que es trobin en supermercats de confiança.