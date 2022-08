Les darreres pluges redueixen fins al mínim el risc d’incendi forestal a l’Alt Urgell

Les pluges d’aquest començament d’agost a l’Alt Urgell ja han tingut un primer efecte positiu, i és que han reduït dràsticament el risc d’incendi forestal. Si ara fa tot just dues setmanes el perill era “extrem” (color negre) en alguns punts de la comarca, sobretot al centre i al sud, aquest dijous ja havia baixat fins a nivell “baix” (color beix), segons el mapa de predicció que actualitzen cada dia els Agents Rurals.

D’acord amb aquest document, ara mateix només hi ha risc “moderat” (color groc) en alguns boscos dels dos extrems de l’Alt Urgell (sud i nord). Pel que fa a la resta del Pirineu, després de les darreres tempestes, el nivell de perill només es manté moderat a la part central tant del Pallars Sobirà com del Jussà i a la meitat oest del Solsonès, a tocar de l’Alt Urgell. Tornant al Pallars Jussà, alguns nuclis del municipi de Tremp són els únics del Pirineu que ara mateix estan a nivell “alt” (color taronja). I ja no hi ha cap municipi del Pirineu en risc “molt alt (vermell) ni “extrem” (negre).

De fet, és el que passa també amb l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l’Alta Ribagorça, l’Aran, el nord de la Noguera i parts del Pallars i el Solsonès que estan ja en risc baix, gràcies a aquestes precipitacions.

Això, de retruc, fa que al mapa del Pla Alfa del Agents Rurals l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l’Alta Ribagorça i l’Aran ja hagin baixat fins al nivell mínim (0), mentre que el Pallars Sobirà, el Jussà i el Solsonès es mantenen en nivell 1, tot i que podrien sortir-ne també aquests dies si hi arriben les pluges.

Pluja i llamps

Després que dilluns i dimarts la pluja va caure amb intensitat al sud de l’Alt Urgell, aquest dimecres han arribat finalment al nord de la comarca. A la Seu d’Urgell, el ruixat va deixar 32 l/m2. També destaquen les dades de Coll de Nargó (35 l/m2), la Vansa i Fórnols (19,7) i, ja a la resta del Pirineu, Castellar de n’Hug (52 litres, dels quals 47 en només mitja hora), Peramea (48), la Torre de Capdella (41,4) i Puigcerdà (32,2).

La pluja també va anar acompanyada aquest dimecres de molts llamps: com el dia anterior, a l’Alt Urgell van caure uns 700 llamps núvol-terra; i al conjunt del Pirineu i el Prepirineu català, més de 2.500, especialment a la Noguera (782), el Pallars Jussà i el Ripollès.

Pel que fa a la resta de Catalunya, el risc d’incendi més elevat és ara mateix a tota la franja del prelitoral, que està en general en perill alt (color taronja), tot i que alguns municipis arriben a nivell molt alt (vermell). Aquesta extensa àrea inclou comarques com l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, la Conca de Barberà, l’Alt Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

Totes elles, per aquest motiu, es mantenen a nivell 2 (vermell) del Pla Alfa, juntament amb algunes comarques de la plana de Lleida i la Catalunya Central.