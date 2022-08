La reobertura de la piscina olímpica inicia la nova etapa del reconstruït Centre esportiu dels Serradells

El Centre esportiu dels Serradells, a Andorra la Vella, ha celebrat aquesta tarda de dijous la finalització dels treballs de reconstrucció amb una gran festa i un emotiu acte. Més de 300 persones han assistit a la reestrena de les instal·lacions, que van patir un greu incendi el 22 de novembre del 2018 que va afectar principalment a la piscina olímpica.

A l’acte han assistit, a més dels membres de l’actual corporació, el cap de Govern, Xavier Espot, ministres i alguns excònsols majors i exconsellers d’Esports d’Andorra la Vella. També s’ha convidat una representació del cos de Bombers i de les empreses constructores que han participat en el procés, a més d’una nodrida representació de la família de la natació i de clubs esportius de la parròquia.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha volgut agrair en el seu discurs la implicació dels diferents agents per a poder arribar al dia d’avui i fer possible la reconstrucció “d’un dels equipaments més importants de la parròquia i el país: l’única piscina olímpica d’Andorra”.

Així doncs, en primer lloc ha reconegut l’important paper que van tenir, el malaurat 22 de novembre del 2018, els treballadors comunals que van reaccionar amb molta rapidesa per a evacuar les prop de 150 persones que en aquell moment hi havia a l’edifici -entre les quals hi havia 35 infants de l’escola bressol- i evitar que es produïssin danys personals.

També el del cos de Bombers, per la ràpida i eficient tasca d’extinció de les flames; la predisposició de les companyies asseguradores i les empreses que han participat en tot el procés de reconstrucció; i la important tasca tant dels consellers comunals de l’actual corporació com de l’anterior mandat.

Alhora, ha donat les gràcies tant als cònsols de la resta de parròquies com a les escoles d’Andorra la Vella per la col·laboració i haver posat a disposició dels ciutadans de la parròquia les seves instal·lacions esportives. “Hem comprovat com en moments difícils vam ser capaços de col·laborar i ajudar-nos, i aquesta és la grandesa del nostre país”, ha remarcat.

Conxita Marsol també ha recordat que els Serradells, una instal·lació esportiva de més de 20.000 metres quadrats que es va estrenar l’any 1991, ha evolucionat i esdevingut tot un referent gràcies a l’esforç de les diferents corporacions d’Andorra la Vella dels darrers 30 anys.

La cònsol major, amb el cònsol menor, David Astrié, i el conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, han estat, en acabar la intervenció, els encarregats de desplegar la placa commemorativa d’aquesta reestrena. La piscina olímpica obrirà al públic l’1 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

La festa s’ha completat amb una exhibició de natació sincronitzada de primer nivell de la mà de Gemma Mengual, considerada una de les millors nedadores de la seva disciplina de tots els temps i un referent mundial en l’especialitat, i el duo mixt format per Emma Garcia i Pau Ribes, nedadors de l’equip espanyol absolut de natació artística, 4rts al campionat del món de Budapest celebrat recentment i plata al Campionat europeu de Budapest de l’any passat.

18 mesos de tasques de reconstrucció

Els treballs de reconstrucció de la piscina olímpica (50 x 21 metres), que es van iniciar el febrer del 2021, s’han portat a terme en el termini de 18 mesos amb la coordinació de les empreses adjudicatàries que havien de treballar simultàniament. Les obres han consistit, d’una banda, en la finalització i refecció dels treballs de rehabilitació de la façana, que s’estaven executant en el moment de produir-se el sinistre. De l’altra, en la reconstrucció d’aquells elements que havien estat destruïts en el moment de l’incendi, principalment l’estructura de coberta, fals sostre, les grades i elements de la piscina.

La renovada piscina olímpica respecta els criteris d’eficiència energètica i compta amb aïllaments de base mineral no inflamables ni combustibles. També s’han revestit amb material ceràmic tant el vas de la piscina com les platges i s’han renovat elements com pòdiums o sureres. L’escalfament de l’aigua es realitza amb l’intercanviador d’aigua calenta provinent de l’energia produïda per la xarxa de calor del Centre de Tractament de Residus (CTRASA – FEDA Ecoterm).