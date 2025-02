Les corredores de l’Andona Racing participen a la Cursa Social Memorial Xavi Tondo, a Valls

Dues corredores de l’Andona Racing en una imatge d’arxiu

Aquest passat diumenge, en la tercera prova de la Challenge de Tarragona, disputada a la ciutat de Valls (Alt Camp), en la Cursa Social Memorial Xavi Tondo, l’equip Andona Racing ha seguit sumant experiència en un circuit majoritàriament masculí. Anna Albalat s’ha fet amb el liderat de la Challenge, consolidant-se com a referent i fent un pas més en la preparació per a la temporada de competició, tant per a ella com per a la resta de l’equip, amb la participació de Laia Sebastià, Miren Miquel i Laia Gómez.

Des de l’Andona Racing assenyalen que aquestes curses són de gran utilitat com a part del treball previ de cara als grans objectius de l’any. Curses que permeten a les corredores guanyar ritme i reforçar la confiança a cada prova.