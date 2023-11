Portada del llibre “Les calces al sol”, de Regina Rodríguez Sirvent

Títol: Les calces al sol

Autora: Regina Rodríguez Sirvent

Pàgines: 480

Editorial: La Campana

La Rita Racons se’n va als Estats Units a fer d’au-pair sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba a l’aeroport de Barcelona preparada per a agafar un avió que, teòricament, l’ha de dur a Nova York, on aprendrà anglès durant l’estiu. Però el seu ínfim coneixement de la llengua anglesa la porta, per carambola, fins a Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura dels tres fills de la família durant un any sencer.

Els Bookland són l’antítesi del clixé clàssic d’una família americana. Intel·lectuals rematats, esperen que la nova au-pair estigui a l’altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits Bookland a viure la vida mes enllà dels llibres. La Rita serà capaç d’atrevir-se a tot, d’expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.

Les calces al sol és una novel·la alegre i vital, amb una arrencada a tot gas i un desenvolupament al mateix ritme, que parla sobre els canvis vitals que ens fan créixer.





Font: lacasadellibro