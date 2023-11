22 anys de la mort de l’exBeatles, George Harrison

Un 29 de novembre de 2001, tot just fa 22 anys, moria George Harrison, de càncer de pulmó, a Los Angeles, Califòrnia (Estats Units), en una casa propietat de Paul McCartney ubicada a Hollywood Mills. Tenia 58 anys. Tothom hauria de saber que va ser membre de The Beatles, el més jove del quartet i el que va portar pitjor el lideratge de Lennon i McCartney, ja que li costava molt que les seves cançons es tinguessin en compte, reconeixent la seva aportació essencialment com a guitarrista.

Va ser decisiu perquè les influències orientals entressin al grup en l’etapa psicodèlica, doncs ell va ser la connexió amb el guru Maharishi Mahesh Yogi el 1968. A més de amb el so de la seva guitarra, que va definir en gran mesura el so de la formació (el segell Beatle li deu molt a ell), Harrison va contribuir al grup amb cançons tan sensacionals com “Taxman”, “While my guitar gently weeps”, “I need you”, “Here comes the Sun” i, per suposat, “Something”.

La seva carrera solista va ser una mica irregular, i malgrat el sensacional triple disc All thing must pass, ja no va aconseguir mantenir el mateix nivell, malgrat que tota la seva obra mereix ser escoltada. El 1988, amb Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty i Jeff Lynne es va sumar al grup The Traveling Wilburys, amb els quals en va gravar dos discos.





Font: EfeEme.com