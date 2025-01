Les Bons tindrà garantida la seva preservació mitjançant el POUPE

Al centre, el conjunt patrimonial de Les Bons (Àlex Tena / Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous la modificació número 4 del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Encamp (POUPE) en la qual s’ha inclòs, com una subzona específica que s’identifica com a Clau Les Bons, per tal de seguir preservant un dels nuclis tradicional més singulars del país. La nova normativa revisa i adapta el Pla General de Rehabilitació del conjunt de les Bons que va ser aprovat el 1989 per iniciativa de la Conselleria d’Educació Nacional i Cultural del Govern.

La normativa actual ha buscat homogeneïtzar diferents elements arquitectònics com les obertures de finestres o gaials, els colors o materials de les façanes, l’ús de la pedra o la fusta, les tipologies de tancaments de balcons o finestres, utilitzant estripagecs o baranes d’una tipologia concreta. També preveu com adaptar la necessitat de col·locació de les maquinàries de climatització, per exemple, que queda totalment prohibit que siguin visibles o l’obligació d’ús de pissarra per als teulats, entre d’altres.

Les noves normes mantenen la classificació per illes del Pla de 1989 i descriuen la volumetria, superfícies i alçades concretes de cada conjunt d’edificacions per a mantenir la morfologia i fisonomia del conjunt de Les Bons.

L’objectiu és facilitar la rehabilitació dels edificis, però sense canviar la fisonomia urbanística, es vol mantenir l’esperit inicial del Pla, però adaptar-lo a la vida actual, on les necessitats i l’activitat econòmica ha fet canviar les tipologies d’usos de les edificacions, donant prioritat a l’habitatge.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas, “hem fet un treball conjunt amb Patrimoni per a assegurar la preservació de les Bons per a evitar que es perdi la fisonomia actual d’aquest nucli tradicional, però assegurant que els propietaris puguin fer les intervencions necessàries per a conservar aquest patrimoni”.

Qualsevol modificació futura d’aquesta normativa requereix d’un informe preceptiu i vinculant per part del Departament de Patrimoni Cultural del Govern.

Els següent passos després de la inclusió al POUPE d’aquesta normativa específica per al nucli tradicional i amb la voluntat de donar continuïtat als treballs de preservació del nucli històric de Les Bons, el Departament de Patrimoni Cultural ha reprès el projecte d’estudi i de redacció de l’entorn de protecció de l’església de Sant Romà de les Bons i de la Torre dels Moros.

D’aquesta manera, el Comú i el Govern continuaran col·laborant per a protegir i donar valor a Les Bons, i el Ministeri de Cultura mantindrà el seu compromís de donar preferència a la delimitació dels entorns de protecció dels monuments que formen part de la candidatura multinacional “Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra” que opta a ser inclosa en la Llista representativa del patrimoni mundial de la UNESCO i que compta amb el suport del Comú d’Encamp.