Encamp impulsa nous ajuts i incentius per a millorar l’accés i l’oferta assequible d’habitatge

Encamp impulsa nous ajuts i incentius per a millorar l’accés i l’oferta assequible a l’habitatge mitjançant l’aprovació d’una nova ordinació que entrarà en vigor en pocs dies. A partir del dilluns, 10 de febrer, ja es podran entrar les sol·licituds per als ajuts i es posarà en marxa les borses de propietaris dels dos programes pensats per a incrementar l’oferta a preu assequible, per un costat, per a compartir habitatge amb majors de 60 anys, i per l’altre, un programa de garantia de cobrament per aquells propietaris que posin els seus pisos a preus assequibles, segons els preus fixats per al parc públic d’habitatge del Govern.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, que ha detallat els punts més destacats d’aquesta nova ordinació ha explicat que “hi ha 4 línies, dues pensades per a millorar l’accés amb ajudes com els tres primers mesos de lloguer o bé les ajudes excepcionals i, per altra banda, dues línies pensades per a incrementar l’oferta d’habitatge, mitjançant la borsa intergeneracional i el programa de garantia de cobrament per als propietaris”

Fernàndez ha remarcat que “hem treballat una ordinació que vol contribuir, conjuntament a altres accions, a millorar la situació tenint en compte el context actual”. El cònsol menor ha agraït la feina feta per la conselleria d’Afers Socials, l’equip tècnic i jurídic i de la minoria “perquè no era tant evident trobar fórmules que poguessin ser efectives i, alhora, complementaries a altres mesures establertes per a ajudar als ciutadans i ciutadanes”.

Tancament de l’obra de construcció del nou parc de l’Ossa, els edificis de serveis d’Infància i Joventut, Circulació i bar restaurant, del nou aparcament i del soterrament del vial del carrer de la Molina

El Consell de Comú ha aprovat la darrera certificació del projecte de construcció del nou parc de l’Ossa que inclou la zona enjardinada i esportiva, el parc infantil, el nou pipicà, els tres edificis de serveis (Infància i Joventut, Circulació i el bar restaurant) el nou aparcament i el soterrament del vial del carrer de la Molina per un import de 1.382.257,47 € i la seva corresponent modificació de crèdit.

La cònsol major ha explicat que aquesta darrera certificació implica un increment del pressupost inicial que ve justificat, “per un costat correspon a l’excavació complementària per problemes topogràfics, per l’amiant detectat en la xarxa de pluvials, la necessitat de realitzar fonaments més profunds a causa de les característiques del terreny, la necessitat de realitzar desviacions i adaptacions de xarxes pluvials per pendents cap al riu, entre altres factors que es van detectar un cop l’obra estava en marxa i, per altra banda, “per l’ampliació de demandes a petició dels serveis comunals per a inversions que s’haurien d’haver fet a futur, i que ha estat millor fer-les mentre es desenvolupament les obres”.

Modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat la modificació número 4 del POUPE que, entre diferents punts, destaca la creació d’una carta cromàtica per a assegurar una estètica conjunta de les edificacions, la inclusió de la normativa en matèria de construcció de parcs solars i col·locació de plaques, la modificació dels paràmetres que permet construir naus logístiques a la zona 6A, situada a la carretera de l’Obac, la zona de la Bartra, Torrent Pregó i al Pas de la Casa al camí del Ramal o les normes corresponents a la zona Clau de Les Bons per a assegurar la seva conservació. Aquest darrer punt s’ha treballat en col·laboració amb el Departament de Patrimoni Cultural que continuarà, a partir d’ara, amb la delimitació de l’entorn de protecció de l’església de Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros.

Aprovat un nou Programa de jubilació anticipada que n’assegura la continuïtat

El Consell de Comú ha aprovat una modificació de l’actual Programa de Jubilació anticipada del Comú d’Encamp, amb l’objectiu “d’assegurar aquest benefici social per als treballadors comunals i, alhora fer que el programa sigui sostenible, tant econòmicament, com operativa per al Comú”, en paraules de la cònsol major, Laura Mas que ha afegit que “els darrers 10 anys el cost s’ha multiplicat per sis”.

Mas, ha explicat que s’ha dut a terme un treball exhaustiu d’anàlisi de la situació i “s’han escoltat i tingut en compte moltes de les aportacions fetes per part dels treballadors, tant a nivell individual, com de la Comissió de Personal, així com de la comissió de Recursos Humans”. Mas també ha afegit que “la voluntat és que sigui un veritable programa de jubilació anticipada i no un incentiu per a deixar de treballar al Comú”.

Mas, ha afegit que hi ha hagut aportacions que no s’han pogut incloure, perquè “no respectaven l’objecte principal de la modificació que és evitar una edat de prejubilació excessivament allunyada de l’edat de jubilació”.

Mas, ha detallat els principals canvis, com per exemple: l’eliminació de la possibilitat d’accedir al programa a partir dels 45 anys, amb el nou programa l’accés serà a partir dels 55, o la millora del percentatge de pensió que directament passa al 50 % o 60 % amb 20 i 24 anys treballats, en funció de si accedeixes a partir del 55 o dels 60. L’actual modificació no entrarà en vigor fins un any després de la seva publicació al BOPA, amb l’objectiu que aquells treballadors que estiguin propers a accedir a la jubilació anticipada d’acord a la normativa actual puguin escollir si s’acullen al programa actual o al futur

El Programa de Jubilació anticipada es va instaurar l’any 2007. La nova proposta garanteix que un 92% dels empleats actuals podran accedir al programa si ho desitgen amb les noves franges d’edat i antiguitats.

