Concert del Cor de Noies “Noves Veus” de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell

El cor de noies ‘Noves Veus’ de l’Escola de Música de la Seu d’Urgell oferirà un concert aquest proper diumenge, dia 19 de juny, a les sis de la tarda, a la sala de la Immaculada. El repertori que interpretaran estarà format per cançons de diferents estils com el pop, rock i cançó catalana, acompanyades al piano per Lourdes Querencia i també cantaran peces a capella. La direcció anirà a càrrec de l’Amàlia Sanz. L’entrada al concert és lliure i gratuïta.

D’altra banda, val a dir que el pròxim dimecres, dia 22 de juny, tindrà lloc el concert de fi de curs, a dos quarts del vuit del vespre, a la plaça de les Monges, amb l’actuació de les diferents formacions i cors de l’escola i conservatori.