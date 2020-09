Coincidint amb el Dia internacional pel dret a avortar , les associacions feministes han subratllat la necessitat de la despenalització al més aviat possible. Davant la implementació del servei Integral d’Atenció a la Dona, que ofereix informació i orientació, Acció Feminista considera que no és suficient i, després de rebre queixes, proposa que es valori el que s’ha de millorar.

Les associacions feministes reiteren la necessitat de despenalitzar l’avortament, un missatge que encara agafa més força en coincidir amb el Dia internacional que recull aquest dret. En el context de crisi sanitària, no han preparat actes, però sí que han volgut donar visibilitat a la lluita i, per exemple, Stop Violències va organitzar la setmana passada dues trobades virtuals per tractar la qüestió a escala internacional.

Per part seva, Acció Feminista considera essencial que aquesta demanda estigui al centre del debat polític. “Només demanem avançar en matèria de drets sexuals i reproductius que pertanyen a les dones. Ja hi ha hagut altres lleis que han estat controvertides i han tirat endavant”, recorda Aurora Baena. La secretària de l’organització creu que “és altament sospitós que només una llei que afecta exclusivament a la salut sexual i reproductiva de les dones és la que no tira endavant”. Baena posa d’exemple la Llei de reproducció assistida i es pregunta per què en el cas de l’avortament hi ha un mur tan gran.

L’entitat considera que el Servei Integral d’Atenció a la Dona que ha habilitat l’executiu per oferir assessorament en aquesta matèria no és suficient i han rebut queixes de l’atenció que s’hi ofereix. Per exemple, per no tenir un circuit clar. “Al final no és fàcil la situació d’haver d’informar-te per marxar del país i per haver d’avortar. Si et van passant d’un servei a un altre, d’una persona a una altra, més que informar el que genera és un cert rebuig”, insisteix Baena.

L’organització demana freqüentment informació sobre com evoluciona el servei i constata que la resposta és molt poc fluïda. En aquest sentit, proposa que es faci una valoració contínua per saber en quins aspectes ha de millorar.