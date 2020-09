UNICEF i el Col·legi de Psicòlegs col·laboren per la promoció de la salut mental d’infants i joves

UNICEF Andorra i el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra han signat, per primera vegada, un conveni de col·laboració per a treballar conjuntament, durant el 2020 i 2021, per a la Salut Mental dels Infants i dels Joves d’Andorra.

Entre el 10 i el 20% de tots els infants del món experimenta algun problema relacionat amb la salut mental. Gairebé la meitat dels nens i nenes amb problemes de salut mental els desenvolupa abans dels 14 anys i el suïcidi és la segona causa de mortalitat entre joves d’entre 15 i 29 anys.

Tot i que no es disposa de les dades dels menors amb trastorns mentals diagnosticats per un metge al nostre país, a Espanya, l’any 2017, un 0,6% dels menors entre 0 i 14 anys van tenir un trastorn mental en els darrers 12 mesos diagnosticat per un metge. Les dades sobre Andorra que s’han pogut obtenir fan referència al nombre visites al Servei de Salut Mental, que van ser un total de 189 primeres visites de menors de 10 anys al Servei de Salut Mental durant l’any 2017 (que representen un 2,4% dels infants d’aquesta edat).

UNICEF parteix sempre de la interconnexió entre la salut mental i el benestar psicològic, i per això, promociona al costat de la resta d’agències de l’ONU el terme “Serveis de Salut Mental i suport psicosocial”, que inclou qualsevol tipus de suport dirigit a protegir o promocionar el benestar psicosocial i/o prevenir o tractar les condicions de salut mental.

Amb la situació actual que estem vivint, causada per la COVID-19 , el comitè andorrà d’UNICEF creu necessari reforçar aquesta línia estratègica i la signatura d’aquest conveni amb el COPSIA permetrà unir forces a partir de l’edició de vídeos de temàtica diversa, amb periodicitat mensual, penjats al canal de Youtube d’Unicef Andorra, sobre hàbits saludables (prevenció de l’obesitat i l’anorèxia), salut mental, educació emocional, addiccions (tecnologia), parentalitat positiva, educació sense violència (prevenció del maltractament infantil), gestió emocional del dol, etc.

Quan el protocol sanitari ho permeti aquests vídeos aniran acompanyats de xerrades i tallers impartits per a especialistes de la psicologia i l’educació emocional, per a diferents col·lectius; professionals, famílies, infants i joves. Aquestes sessions tenen l’objectiu de facilitar a la comunitat educativa (famílies-escola-lleure) coneixements i eines de gestió dels processos emocionals provocats per la seva vivència del coronavirus, entendre com generen emocions els infants i joves i la importància dels processos emocionals en la seva vida i la seva adequada regulació i comprendre quin és el paper dels adults que els acompanyem en el seu desenvolupament emocional.

Al final del curs 2020-2021, es preveu editar una guia didàctica amb el contingut de les activitats anteriors.

Tant la presidenta d’UNICEF, Laura Àlvarez, com el president del COPSIA, Oscar Fernàndez, es feliciten d’aquesta nova col·laboració entre les dues entitats, i comparteixen la satisfacció de reforçar l’acció del Comitè a Andorra i el compromís amb el benestar dels infants i joves del país.

Encara que el conveni s’ha signat aquest dilluns, ja durant les setmanes de confinament, Unicef Andorra i COPSIA van col·laborar amb l’edició de “Càpsules d’Emocions”, on s’intentava donar resposta a tres inquietuds que, en el seu treball d’atenció psicològica durant aquells mesos, el COPSIA havia detectat entre els infants i joves. La por al coronavirus, a sortir de casa i realitzar activitats a l’aire lliure amb altres persones, l’ansietat per haver-se de quedar a casa i tornar a l’escola i a encarar la fi del curs acadèmic i la responsabilitat a ser portadors del virus i a la possibilitat de contagiar als familiars més vulnerables.