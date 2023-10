Les activitats segueixen a Ràmio durant la tardor

Cartell de les activitats a Ràmio durant la tardor (comuee)

Les activitats segueixen aquesta tardor a la borda de Ràmio. El Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat un programa adreçat a diferents públics que permet descobrir aquest indret ubicat a la Vall del Madriu, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Les activitats començaran el dissabte, dia 21 d’octubre amb un retir de ioga després de la bona acceptació que va tenir la primera edició. Arrencarà a les 8.30 hores amb la pujada des de la Plana i finalitzarà a les 17 hores. Les places són limitades i el preu és de 20 euros. Les inscripcions es poden fer a www.e-e.ad fins al 20 d’octubre.

La segona activitat serà el dimarts, dia 31 d’octubre, i està adreçada als joves. Es tracta d’un ral·li fotogràfic, que tindrà lloc de les 10 a les 17 hores. Els participants faran una composició fotogràfica en funció de sis temes proposats. Hi haurà premis i sorpreses, i per a tancar la jornada se celebrarà la castanyada. L’activitat té un cost de 3 euros i les inscripcions es poden fer fins al 30 d’octubre a l’Espai jovent.

Per al 4 de novembre s’ha programat El conte de Bagaleu i la castanyera de Ràmio. Aquesta activitat està adreçada a un públic familiar i consisteix a buscar les castanyes a través d’una història inspirada en el territori. Quan s’hagin trobat totes serà el moment de coure-les per a menjar-se-les. Començarà a les 12 hores a Ràmio i l’activitat finalitzarà a les 16 hores. El preu és de 10 euros per família.

L’última de les activitats de l’any serà la celebració del tió a Ràmio, el 16 de desembre. Les famílies podran pujar fins a Ràmio per a fer cagar el tió dins de la cabana. Durant la pujada els infants podran trobar algunes sorpreses pel camí i un cop a la borda gaudiran de coca i xocolata.

Vist els 300 metres de desnivell que hi ha per a pujar a Ràmio les activitats estan recomanades per a infants a partir de sis anys. En el cas que siguin més petits poden pujar amb l’ajuda dels progenitors en una motxilla.

Per a més informació de les activitats es pot contactar al telèfon 682 645 o a borda.ramio@e-e.ad.

Amb l’objectiu de fer descobrir la Vall del Madriu i posar-la en valor, el Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat diferents activitats des que va restaurar la borda de Ràmio, seguint així les recomanacions de la UNESCO.