Gerard de la Casa, subcampió d’Espanya de Turismes (Cat.1)

El pilot andorrà, Gerard de la Casa, competint a les Balears (FotoEsport)

En la tradicional visita anual a les illes Balears, en concret a Eivissa, el Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) – AutoHebdo Sport va iniciar la recta decisiva d’un certamen amb només cinc proves en el seu calendari. La localitat eivissenca de Sant Vicent de Sa Cala va ser el centre neuràlgic de la pujada, durant la seva celebració.

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport) va acabar la seva presència habitual a la 38 Subida Isla de Ibiza al segon esglaó del podi de la Categoria 1. El pilot de Gedith Center es va situar en el podi enmig dels pilots de Porsche, Jordi Gaig (guanyador) i Josu Lerxurmendi (tercer classificat). Amb aquest resultat, Gerard es va assegurar el subcampionat d’Espanya de Muntanya – Categoria 1).

El pilot andorrà, una vegada més, es va haver de conformar amb la segona posició, però amb cronos que es preveien a priori. No obstant això: “El Porsche de Jordi (Gaig) continua inassolible en condicions normals, ens fa córrer molt, però no som capaços de seguir el seu ritme. Només en el warm-up hem estat unes dècimes per davant, però es tractava d’una pujada que podíem considerar de reconeixement, en ser la primera del diumenge i amb zones humides en l’asfalt”.





El port d’Eivissa, punt de trobada prèvia a la prova

Els organitzadors de la pujada, Automòbil Club d’Eivissa i Formentera, van centralitzar l’activitat de la primera jornada en les instal·lacions del port d’Eivissa: Entrega de la documentació, verificacions tècniques, cerimònia d’exhibició i posterior parc tancat.

El parc d’assistència es va obrir el dissabte (dia 14), a partir de les 9.30 hores, en la carretera PM-811, en la zona precedent a la sortida. Així doncs, durant aquesta jornada els equips autoritzats a participar a la pujada van fer els 30 km que separen la capital fins a Sant Vicent de Sa Cala, en la zona nord-est de l’illa.

Sense modificacions en el programa horari estàndard, els pilots van completar un total de sis pujades, tres de les quals vàlides per a una classificació final en la qual es van acumular els dos millors cronos de cada pilot.





De la Casa amb ritme competitiu, però insuficient per a superar el Porsche

La previsió meteorològica per al diumenge (dia 15) era variable, així doncs, era important assegurar el crono de l’única pujada de carrera de dissabte. Gerard va complir el seu objectiu, va marcar el seu millor registre (2’16”751) del cap de setmana, amb tot, insuficient per a aspirar al triomf, però molt vàlid per a assegurar la segona plaça de la classificació final de la prova.

La segona jornada a Eivissa va començar amb zones humides en el traçat. No obstant això, les dues pujades de carrera es van poder disputar amb asfalt sec, però la majoria dels participants no van millorar el temps del dia anterior.

Entre els Turismes (Cat. 1) es van mantenir les diferències, en conseqüència les posicions en la classificació final es va mantenir amb Jordi Gaig com a vencedor, seguit de Gerard de la Casa i Josu Lertxundi.

Amb aquests resultats, mancant la confirmació oficial, Jordi Gaig és el nou campió de la categoria, mentre que Gerard de la Casa se situa en la segona posició del Campionat d’Espanya de Muntanya (Categoria 1).

El CEM-AutoHebdo 2023 disputarà l’última cita del calendari a Totana (Múrcia) a mitjans de novembre (dies 11 i 12), serà la 37 Subida a la Santa, organitzada per l’Automòbil Club de Totana.