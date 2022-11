Les activitats col·laboratives del MCTA donen el tret de sortida a la màgia del Nadal

El Museu Carmen Thyssen Andorra presenta el seu calendari d’activitats del mes de desembre, que posa rumb al Nadal, apostant per la col·laboració amb diferents entitats del país. Destaca l’activitat amb els usuaris del programa Fent Camí. El taller de l’entitat social, es desenvoluparà el cap de setmana commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 i 4 de desembre.

Abans, el divendres 2 de desembre, es farà públic el guanyador del concurs d’obra gràfica commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest concurs, que celebra la seva 7a edició, està organitzat per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i l’equipament museístic i té com a objectiu principal sensibilitzar la societat vers els drets de les persones amb discapacitat. Del total de cinquanta obres presentades, el disseny premiat es reproduirà amb una tassa serigrafiada per l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis. Aquesta, es podrà adquirir des del mateix dia al Museu, a la botiga de la Fundació i als punts de venda d’i&i.

D’altra banda, continuant amb la celebració del Dia Internacional de la Discapacitat, el cap de setmana del 3 i 4 de desembre es durà a terme un taller de màscares dissenyat pels usuaris del programa formatiu Fent Camí.

Fent Camí és un programa de la FPNM que s’encarrega de formar els joves amb diversitat funcional per tal d’ integrar-se a l’entorn laboral. Segons Flavia Barros, educadora del programa, l’activitat escollida pels usuaris busca crear màscares amb un signat molt simbòlic. “Totes les persones duem una màscara al damunt del nostre rostre per tal d’amagar les nostres inseguretats i adaptar-nos millor a l’entorn, però darrere d’aquesta màscara tots som persones, tenint o no discapacitats” assegura Barros.

Durant el taller, els participants rebran una emoció a l’atzar i posteriorment podran dissenyar i pintar les seves pròpies màscares d’acord amb l’emoció assignada.

Les activitats familiars continuaran el dissabte 10 i el diumenge 11 de desembre amb un taller que enceta la temporada nadalenca. L’activitat de creació de postals permetrà felicitar les festes d’una manera artística. Mitjançant l’aquarel·la els participants pintaran postals de Nadal, inspirades en paisatges parisencs.

Els dies 17 i 18 de desembre serà el torn del taller “Decorem l’arbre de Nadal” amb boles d’estètica kitsch. L’activitat consistirà en decorar boles amb elements i motius molt sorprenents. Un taller per a transformar els ninots de neu, les estrelles, o els arbres de Nadal en peces decoratives d’estil folklòric.

Els tallers familiars són gratuïts i oberts al públic a partir de 4 anys. Els interessats en participar podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat.

Finalment per a acomiadar l’exposició Made in Paris, el públic interessat podrà gaudir d’un 2×1 per a visitar la mostra actual del 23 de desembre fins el 8 de gener de 2023.