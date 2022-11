L’Escola de Castellciutat i la ZER Urgellet, premiats al concurs Lleida Talent Emprenedor

L’Escola Castell-ciutat i la ZER Urgellet han guanyat el primer premi de la categoria d’Infantil i Primària als Premis Lleida Talent Emprenedor, que formen part del Programa de Foment de l’Emprenedoria als Centres Educatius. Els representants del centre de primària de Castellciutat i de la Zona Escolar Rural han rebut, aquesta setmana, el guardó a la proposta més creativa, a la gala de lliurament que s’ha dut a terme al Centre de Congressos La Llotja de la capital del Segrià.

La ZER s’havia presentat al concurs amb el seu projecte ‘Emprenedoria a la ZER Urgellet’, que van desenvolupar el curs 2021-2022. Al llarg d’aquells mesos, van dedicar una sisena hora a treballar l’esperit emprenedor, amb la “fi de la pobresa” i l'”educació de qualitat” com a eixos temàtics. Així, els infants van crear les seves pròpies cooperatives, van gestionar un microcrèdit i van dissenyar els seus productes, que després van anar a vendre al mercat de la Seu d’Urgell, on hi van instal·lar una parada. Els beneficis que n’han obtingut han anat destinats a reparar una escola de Senegal, amb la qual han contribuït a arreglar el sostre i a enrajolar una classe.

Els premis, estructurats en 5 categories, han avaluat criteris com la innovació, la recerca, la interacció amb l’entorn, el projecte de centre o la viabilitat del projecte. Tenen una dotació total de 5.800 euros. Enguany s’hi havien presentat 33 projectes, dels quals s’han seleccionat 13 finalistes. El lliurament de premis l’han presidit el regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria de la Paeria de Lleida, Paco Cerdà; el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, i Noemi Morales, referent de formació i emprenedoria del Departament d’Educació a Lleida.

D’entre els premiats, dos projectes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i tres de CF de Grau Superior seran proposats per a participar a la final nacional dels premis ‘Millor projecte d’emprenedoria a la FP de Catalunya’, que es celebrarà al començament 2023 a Barcelona.

Aquests premis s’adrecen a alumnes i professors per a fomentar l’emprenedoria a tots els centres educatius de la demarcació de Lleida, en les etapes d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria. Van néixer d’una col·laboració de l’Ajuntament de Lleida amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor a l’escola mitjançant accions i activitats adreçades a l’alumnat i al personal docent. Aquest any 2022, amb aquest programa han rebut formació 1.852 alumnes i 26 professors, de 19 centres educatius del territori.