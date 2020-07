Pere Moles Aristot publica un llibre confinat per fer “Un tomb per Andorra a través de la seva història”

La Covid-19 ha canviat el plans de vacances de molta gent, també de Pere Moles Aristot, a qui el confinament va portar a fer una llaminadura literària que com diu el seu títol és ‘Un tomb per Andorra, a través de la seva història‘. 2 euros del llibre es destinaran al fons solidari i per celebrar el desconfinament, el llibre porta un val per a una consumició.