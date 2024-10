L’enderroc de l’antic hospital de Santa Coloma, per al 2025

Façana de l’antic hospital de Santa Coloma (AndorraDifusió)

Sembla que el 2025 serà l’any en què finalment s’enderrocarà l’edifici de l’antic centre hospitalari de Santa Coloma, segons publica aquest dimecres AndorraDifusió. L’actuació s’ha recollit al pressupost del fons de reserva de jubilació. És un projecte que es va iniciar l’any 2020, però que s’ha anat retardant per diversos motius. Primer, pel perill de caiguda de rocs i, després, per la detecció d’amiant a la infraestructura.

El material tòxic es va acabar retirant el 2021, i entre el 2022 i juliol del 2025 s’instal·laran les proteccions per a la caiguda de blocs. Per tant, la CASS preveu iniciar a mitjan any vinent l’enderroc de l’edifici. S’ha pressupostat per a aquesta acció 1,1 milions d’euros. En aquest sentit, val a dir que ja es van destinar gairebé 3 milions per a les proteccions.