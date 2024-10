La despesa pública en protecció social se situa en 294,8 milions d’euros l’any 2023 (+18,2%)

Imatge d’uns padrins (SFGA)

La despesa pública en protecció social al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l’Administració central, l’Administració local, l’Institut Nacional de l’Habitatge, l’Institut Andorrà de les Dones, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general i la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.

Definida en els termes anteriors, la despesa pública en protecció social se situa en 294,8 milions d’euros l’any 2023, quantitat que representa un increment del +18,2% respecte a l’any 2022. Aquesta xifra representa el 27,7% del liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), 1,2 punts percentuals més que l’exercici anterior, representa un 8,6% en relació al PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 3.707 euros, envers els 3.197 euros de l’any 2022.

Aquest augment de les despeses s’explica principalment per les despeses per la Gent gran (22,7 milions d’euros d’increment), per les despeses d’Habitatge (Habitatges socials al 2023 per import d’11,25 milions d’euros) i per les despeses en Malaltia i discapacitat (6,1 milions d’euros d’increment).