L’ENA i l’Arxiu Nacional d’Andorra escullen el projecte “Aquí Ràdio Andorra” de Juanma Casero

“Aquí Ràdio Andorra” de Juanma Casero. Aquest ha estat el projecte escollit per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i l ‘Arxiu Nacional d’Andorra perquè s’elabori la dramatúrgia textual i escènica per donar a conèixer la història de Ràdio Andorra com a emissora que va funcionar en el context polític i social entre els anys 1940-1981. L’obra es produirà el 2022 i serà en petit format per a tots els públics.

El jurat, format per l’Arxiu Nacional, el director i dramaturg Albert Boronat, i la direcció artística de l’ENA, ha escollit la proposta valorant-ne l’enfocament poètic, la possibilitat de modular-la als requeriments de producció de petit format, el potencial equip multidisciplinari que provindria de diferents branques de les arts escèniques (teatre de text, música en directe, cant, expressió corporal/dansa i videoart) i que implicaria una xarxa variada d’agents en la seva producció, això i com l’interès documental i el rigor històric en el seu plantejament.

El director artístic de l’ENA, Alfons Casal, i parlant en nom del jurat, assegura que “la qualitat de les propostes rebudes ens ha fet molt difícil la selecció tant des del punt de vista artístic com de la viabilitat de la producció”. Tot i això indica que “finalment les possibilitats escèniques del punt de partida, el rigor històric i la possibilitat d’unir diferents disciplines i professionals escènics, ens han fet decantar la balança cap al projecte de Juanma Casero, que a més pretén fer un pont entre el passat i el present radiofònic mitjançant una poètica que ens ha resultat molt suggerent.”

El projecte, coproducció entre l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’ENA, també compta amb altres socis potencials. Casal explica que “el mateix Juanma Casero ha estat qui ho ha proposat i contactat, dels quals es donaran més detalls quan els tractes estiguin tancats i ens acostem a l’inici de la producció”. Casal ha volgut agraïr als seus socis en la producció, l’Arxiu Nacional, la proposta de sumar forces per portar a terme un projecte d’arts escèniques: “Ens van contactar perquè volien escenificar la història de Ràdio Andorra i fer accessible la seva història mitjançant una peça teatral. El material és extraordinàriament ric i la vinculació de l’Arxiu en tot el procés de producció és primordial i està sent un plaer treballar amb elles i ells”.

Ara mateix s’està treballant en les diferents fases que donaran peu a l’espectacle: primer, l’escriptura del text; seguidament,el desglós del pressupost; la formació de l’equip que treballarà en el projecte; la pre-producció; per finalment donar inici als assajos i estrenar l’espectacle al 2022. Per dur a terme aquesta primera part de la coproducció es dotaran 3.000 euros per a l’elaboració de la dramatúrgia.