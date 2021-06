Llovera: “A San Marino ens ha passat de tot, però res de bo”

Albert Llovera – Caludi Ribeiro “Leites“, no van poder acabar el 49 Ral·li de San Marino, tercera prova del Campionat d’Itàlia de ral·lis sobre terra, prova en la qual el pilot andorrà iniciava la seva participació en el certamen italià, al costat de “Leites“, amb l’equip Gruppo HAP.

L’abandó es va produir a mig ral·li, moment en el qual es va fer molt complicat seguir a causa dels problemes electrònics del DS3, que obligaven el tàndem andorrà a fer resets constants de la mecànica. Així doncs era impossible, no sols competir sinó, fins i tot, acumular quilòmetres de preparació al volant del vehicle de l’equip italià.

Llovera es va desplaçar a la República de San Marino molt motivat davant la possibilitat de tornar a competir en terra i en un projecte en el qual gairebé era obligat començar des de zero, així ho explicava: “És evident que mantinc intacta la meva motivació per competir i fer-ho en un certamen del prestigi com l’italià era i és tot un repte. No obstant això, després del test de fa un parell de setmanes ja vam poder veure que el DS3 no estava en les millors condicions encara que res feia indicar el desenllaç del dia de la competició.”

“Arribat el moment de la veritat, les coses es van torçar des del primer moment: En el shakedown només vam poder completar dues passades a l’especial i no en les millors condicions. Van començar els problemes electrònics, sobretot en la frenada, i un gran hàndicap va ser que el tècnic de Guidosimplex no s’havia pogut desplaçar a l’escenari del ral·li. Malgrat tot, fent canvis en els comandaments, que gairebé em van obligar a ‘aprendre’ a pilotar, vam decidir seguir endavant.”

Albert va continuar el seu comentari de la següent manera: “En la primera especial del dissabte (dia 26) ja vam veure que de poc havia servit el treball de la jornada anterior. Els problemes seguien en la mateixa línia i a més a mesura que avançava el ral·li anaven empitjorant. Ens vam plantejar oblidar-nos de la competició i intentar fer el recorregut com a test. Ni això va ser possible, al final vam pensar que el millor era deixar-ho.”

Després d’arribar a l’assistència, Albert Llovera va decidir creure oportú passar pàgina de l’ocorregut a San Marino i començar a parlar amb el seu equip del Rally di Roma Capitale, prova sobre asfalt vàlida per al Campionat d’Europa de l’especialitat. La cita romana es disputa dins d’un mes (24 i 25 de juliol) i Llovera-“Leites” esperen poder-la disputar sense els contratemps soferts aquest cap de setmana.