La pluja no va poder amb les ganes de festival al concert d’Armin Van Buuren

Prop de 4.000 persones s’han apropat a la plataforma per a veure Armin Van Buuren. El DJ holandès no va defraudar. Va pujar a l’escenari i el públic va començar a embogir. L ‘Andorra Mountain Music va ser tot un èxit. Les entrades van quedar pràcticament exhaurides i l’ambient era de festa grossa

Alguns buscaven tornar a sentir el que és un festival d’estiu. D’altres, seguir el seu ídol i gaudir de la seva música, 460 dies després. La ubicació i la temperatura també va amanir un espectacle que va ser especial fins i tot per al DJ.

“Penso que la ubicació és única”, va comentar Van Buuren, tot remarcat que “és un dels llocs més especials on he punxat”. I és que, tot i que ha estat anteriorment en llocs com França o Àustria, mai havia actuat “entre muntanyes durant l’estiu”.

El festival va donar el tret de sortida a les sis de la tarda. Des de llavors, els DJ teloners van començar a escalfar l’ambient. Tant va ser així que a les 9, quan Van Buuren va pujar a l’escenari, la pluja va fer acte de presència. Va caure i va caure fort, però ningú es va moure. Tothom estava connectat i tothom volia festa.

Per al DJ, la seva música és per a “celebrar la vida amb els fans” i pensa que el país és “una ubicació ideal per a relaxar-se, gaudir de la natura i passar-hi temps”. “Té bons hotels, restaurants i és un bon lloc per a estar-s’hi”, va afegir.

Amb la primera cita acabada, ara és Mónica Naranjo qui agafa el relleu i qui preveu tornar a omplir de música la plataforma de Soldeu.