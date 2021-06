Perfums pel cabell: deixa’t embolicar pels aromes més deliciosos

És època de cabelleres al vent. De cabelleres lliures, sensuals i acaronades. Per això, els perfums pel cabell haurien de fer-se, des de ja, lloc dins el teu necesser. Aquestes bromes capil·lars emboliquen el teu cabell amb embriagadores fragàncies, al mateix temps que l’hidraten i li proporcionen lluminositat.

Fórmules per cuidar el cabell

A qui no li encanta l’olor del cabell quan està acabat de rentar? No obstant això, aquesta aroma no sempre es manté tot el temps que ens agradaria. D’altra banda, si utilitzem el nostre perfum habitual per ruixar-lo sobre la cabellera, provocarem que es ressequi i crespi, a causa del seu alt contingut en alcohol. En el cas de portar el cabell tenyit, també pot espatllar-nos el color. Per això, els perfums pel cabell són la millor opció per aconseguir una cabellera sana i amb una fragància de llarga durada.

Aquestes bromes són més lleugeres que els perfums habituals i, a més, contenen ingredients que cuiden del cabell, com olis essencials. Per això, són autèntics regals per al cabell. Una opció ideal en aquesta època de l’any en la qual moltes preferim optar per fragàncies que no siguin tan pesades.

Els perfums per al cabell s’apliquen de mitjans a puntes, sobre el cabell sec. Fes-ho abans de sortir de casa i, després, porta’l dins la bossa per refrescar la teva cabellera al llarg del dia o, fins i tot, per evitar que agafi males olors, com el fum del carrer.

Per bellezactiva.com