L’Avet passa revisió per a la Copa del Món femenina d’alpí (a vista de dron)

Imatges: soldeu.ad

Els tècnics de la Copa del Món femenina d’esquí alpí que tindrà lloc els dies 10 i 11 de febrer del 2024 al sector Soldeu de Grandvalira, han realitzat l’habitual inspecció d’estiu a l’emblemàtica pista Avet. L’objectiu de la visita, encapçalada pel director de cursa, Santi López ha estat determinar els punts de sortida per a les proves de gegant i eslàlom previstes, marcar els punts dels parcials del crono, i fer les previsions elèctriques per a situar els equips de producció audiovisual, entre d’altres.

La principal modificació de cara l’esdeveniment és el canvi del punt de sortida pel gegant. L’inici s’ubicarà per sota del primer mur de l’Avet on s’incorporarà una plataforma de neu. Així, la sortida tindrà més pendent i, per tant, les millors corredores del món començaran el traçat amb més exigència tècnica i més velocitat.

Una de les diferències respecte a les Finals de la Copa del Món del mes de març passat és que l’organització únicament prepararà la part esquerra de la pista (visió de l’Avet de baixada). D’aquesta manera, en la nova edició del mes de febrer del gran circuit blanc, dissabte se celebrarà la cursa del gegant i diumenge la d’eslàlom.

La Copa del Món femenina a Soldeu comptarà amb la participació de les estrelles de l’esquí del moment com Mikaela Shiffrin, Petra Vlova i Lara Gut-Behrami, entre d’altres. La seu d’Andorra se situa en el calendari en la 17a posició de 22. Les proves anteriors seran a Garmisch Partenkirchen (Alemanya) i les posteriors a Crans Montana (Suïssa).