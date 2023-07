El risc de pluja fa ajornar el videomapatge a Ràdio Andorra

Cartell anunciant l’ajornament del videomapatge

Havia de ser un vespre màgic el d’aquest proper dijous en el marc de “l’Encamp en clau de llum”, a les antigues instal·lacions de Ràdio Andorra, però, el risc de pluja que anuncia la previsió meteorològica aconsella ajornar l’esdeveniment programat.

A les 22 hores s’havia de projectar un espectacular videomapatge sobre la història d’aquesta mítica emissora de ràdio a la façana del mateix edifici. Després hi havia prevista una actuació de dansa amb l’Esbart Sant Romà i un concert del grup Made in Black. A més, s’hagués comptat amb un food truck per a fer passar la gana.

El Comú d’Encamp informa que donarà a conèixer la nova data a través de les seves xarxes socials.