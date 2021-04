L’Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus-Andorra inicia aquest dissabte els ‘Reptes 2021’

L’Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus-Andorra ha presentat el calendari d’activitats de marxa nòrdica de la tercera edició dels ‘Reptes’ per aquest any 2021. Tal i com ha explicat Albert de Gràcia, president d’aquesta associació de marxa nòrdica, “són 10 propostes per gaudir d’experiències úniques al Pirineu, amb guiatges singulars i interpretatius, on s’ofereix un valor afegit difícil de trobar amb activitats organitzades similars, amb sortides tant pel Pirineu Català com per Andorra”.

Enguany s’ofereixen 10 Reptes: 3 travesses (amb desplaçament amb autocar inclòs), 2 cims, 2 estanys i 3 sortides de lluna plena amb sopar.

Primer repte: travessa Querforadat-la Seu d’Urgell

Concretament aquest pròxim dissabte 17 d’abril tindrà lloc el primer repte amb la travessa Querforadat-la Seu d’Urgell. Es tracta de la gran travessa del vessant nord del Cadí, per espectaculars senders que uneixen els pobles del Querforadat, Cava, Ansovell, el Boscalt, la Molina de Lletó, Lletó, Vilanova de Banat i Alàs.

Gràcies al desplaçament amb autocar, els participants podran gaudir d’aquesta ruta lineal pels millors paratges cadinencs de la Cerdanya i l’Alt Urgell.

Val a dir que aquest primer repte ja ha exhaurit les seves places. Es realitzarà en tres grups separats -cadascun amb el seu guia titulat- per complir amb la normativa anti-Covid.

El calendari dels Reptes 2021

17 d’abril TRAVESSA d’Estana a la Seu d’Urgell: Gran recorregut pels peus del Cadí, per gaudir dels millors paisatges, pobles i natura de la cara nord de la serra més emblemàtica del Pirineu. (+info)

Gran recorregut pels peus del Cadí, per gaudir dels millors paisatges, pobles i natura de la cara nord de la serra més emblemàtica del Pirineu. (+info) 30 de maig ASCENSIÓ al Montsec de Rúbies: Prepirineu feréstec. Aquesta serra és un impressionant mirador pirinenc. Es complementarà la sortida amb visita de congostos i pobles amb encant.(+info)

Prepirineu feréstec. Aquesta serra és un impressionant mirador pirinenc. Es complementarà la sortida amb visita de congostos i pobles amb encant.(+info) 3 de juliol TRAVESSA Sant Maurici-Aigüestortes: Una ruta única, només factible en un dia amb l’organització proposada, on podrà visitar el sector de Sant Maurici i Aigüestortes. (+info)

Una ruta única, només factible en un dia amb l’organització proposada, on podrà visitar el sector de Sant Maurici i Aigüestortes. (+info) 24 de juliol LLUNA PLENA al Pic de l’Orri: Nit de sensacions des d’un dels millors miradors del Pirineu amb sopar durant la sortida de lluna plena. (+info)

Nit de sensacions des d’un dels millors miradors del Pirineu amb sopar durant la sortida de lluna plena. (+info) 7 d’agost ESTANYS d’Angonella: Un dels menys coneguts d’Andorra. Després d’una bonica ruta per la vall glacial, ens trobem amb aquests estanys que ens convidaran a desconnectar. (+info)

Un dels menys coneguts d’Andorra. Després d’una bonica ruta per la vall glacial, ens trobem amb aquests estanys que ens convidaran a desconnectar. (+info) 21 d’agost LLUNA PLENA al Cadí: Nit màgica de lluna plena al Cadí amb sopar durant la sortida de lluna plena pel Pedraforca. (+info)

Nit màgica de lluna plena al Cadí amb sopar durant la sortida de lluna plena pel Pedraforca. (+info) 18 de setembre LLUNA PLENA al Pic de Maià: Ascensió espectacular, per veure la sortida de la lluna plena sobre un mar de muntanyes andorranes. (+info)

Ascensió espectacular, per veure la sortida de la lluna plena sobre un mar de muntanyes andorranes. (+info) 26 de setembre TRAVESSA Ransol-Sorteny: Una de les millors propostes de travessa a Andorra, per caminar entre els cims més alts del Principat, en un paisatge espectacular. (+info)

Una de les millors propostes de travessa a Andorra, per caminar entre els cims més alts del Principat, en un paisatge espectacular. (+info) 2 d’octubre ASCENSIÓ a la Tossa Plana de Lles: Fent una variant a la ruta clàssica, s’ascendirà al cim per zona d’estanys fins al sostre de la Cerdanya. (+info)

Fent una variant a la ruta clàssica, s’ascendirà al cim per zona d’estanys fins al sostre de la Cerdanya. (+info) 17 octubre ESTANYS de Pessons i Montmalús: Tot i molt freqüentats, la ruta proposada s’allunya de les massificacions i ens porta a conèixer aquests paisatges de somni.(+info)

Informació, inscripcions i premis

Per a més informació de tots i cadascun dels 10 Reptes, així com per formalitzar les inscripcions, es pot consultar al web www.nordicwalking.cat o enviant un correu a: mccadipirineus@gmail.com o mnandorra@gmail.com

Com en les edicions 2018 i 2019 (l’edició 2020 no es va poder celebrar a causa del confinament per la pandèmia de la Covid-19) enguany es repartiran premis entre els i les participants al Reptes 2021, gràcies a les empreses i les institucions col·laboradores.

Així, les persones que completin 4 reptes entraran en un sorteig de premis; les que en culminin 6, tindran un regal segur i també entraran en un sorteig; mentre que els i les participants que facin 8 reptes obtindran un regal i una samarreta.

