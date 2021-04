Una habitació amb vistes, de E.M. Forster

Títol: Una habitació amb vistes

Autor/a: E. M. Forster

Pàgines: 336

Editorial: Viena Editorial

Sinopsi:

La Lucy, una encantadora joveneta anglesa, està fent el gran tour pel continent acompanyada per la seva cosina gran, l’estricta i queixosa senyoreta Barlett. En arribar a Florència comencen els disgustos: l’habitació amb vistes a l’Arno que havien reservat, incomprensiblement, no està disponible. Dos hostes de la mateixa pensió, el jove George Emerson i els seu estrafolari pare, s’ofereixen a canviar-los les habitacions, a la qual cosa, d’entrada, elles es neguen… però la intercessió del reverend Beebe fa que finalment hi accedeixin. En aquesta ciutat italiana, on l’alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, un sorprenent joc de malentesos suposarà el despertar a l’amor dels joves protagonistes.

Autor/a

Londres, (1879-1970). Edward Morgan Forster, novel·lista i assagista anglès, va explorar en totes les seves obres les actituds que creaven barreres socials entre les persones, emprant sempre un estil caracteritzat per la seva concisió i la seva fluïdesa. La seva aversió a l’imperialisme, i la seva necessitat de combatre el materialisme de la classe mitjana a través d’una major atenció per les coses de la ment i la imaginació, van guiar la temàtica de la totalitat de la seva producció literària.

Font. lacasadellibro.com