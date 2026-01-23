L’Associació de Lleure de l’Alt Urgell celebra el seu 10è aniversari

L’Associació de Lleure de l’Alt Urgell (ALLAU) celebra el seu 10è aniversari. Aquesta xifra rodona es commemorarà aquest mateix divendres, 23 de gener, amb la ‘Nit de Jocs’, una activitat que ja fa sis anys que duen a terme i que consisteix a oferir la possibilitat de participar en jocs de taula i lúdics al llarg de tota una nit i matinada.
La vetllada d’avui es durà a terme al Centre Cívic l’Escorxador, a la Seu d’Urgell, i començarà al vespre (20 h). Des d’ALLAU expliquen que volen que sigui “una nit per a jugar, compartir i celebrar”, perquè aquesta edició serà especial i servirà per a valorar el fet d’haver assolit aquest decenni complet d’activitat.
ALLAU es defineix com una associació sense ànim de lucre que es dedica a promoure el joc a l’Alt Urgell. A banda de la trobada d’aquest divendres, també promouen d’altres activitats com ara col·laboracions amb el Casal Municipal d’Estiu de la Seu i amb els parcs de Nadal, a més de trobades periòdiques per als socis i la implicació en el Festival del Joc del Pirineu.