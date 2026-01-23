Joan Vinyes i Jordi Mercader enceten la temporada 2026 al Ral·li Esprint de Sant Julià de Vilatorta

L’activitat de competició automobilística a Catalunya donarà el tret de sortida el pròxim cap de setmana, amb la celebració de la 26a edició del Ral·li Esprint de Sant Julià, prova sota la direcció esportiva de l’Escuderia Osona i tindrà un esquema de competició amb base a dos trams que s’hauran de fer tres vegades. El podi de sortida es farà des de la localitat de Sant Julià de Vilatorta i el podi final tindrà lloc al Circuit d’Osona, lloc on també es durà a terme el shakedown.
Amb la participació en aquesta prova, Joan Vinyes enceta també la temporada esportiva, en la qual el pilot andorrà combinarà la seva activitat pel que fa a la participació en ral·lis del campionat d’Espanya, amb un calendari encara per a acabar de concretar, i la participació en curses de circuit dins del certamen europeu del GT Open.
Joan Vinyes i Jordi Mercader prendran la sortida al Ral·li Esprint de Sant Julià amb el Seat Ibiza Kit Car, al mateix cotxe que a finals de l’any passat van conduir a la victòria al Rallye Rías Altas, a Galícia. Aquest any 2026 fa 30 anys de la posada en escena per part de Seat d’aquest model de cotxe al mundial de ral·lis FIA 2. Tres dècades després, L’Ibiza Kit Car de l’equip Vinyes, en versió evolucionada, continua sent altament competitiu amb la complicitat del preparador osonenc Baporo Motorsport.
En les 25 edicions d’història del Ral·li Esprint de Sant Julià, Joan Vinyes i Jordi Mercader figuren en el llibre d’honor de la prova en aconseguir la victòria absoluta en la dissetena edició, celebrada el 2014. En aquella ocasió ho van fer amb un Seat Córdoba WRC. L’any passat, Vinyes-Mercader van participar amb el petit Suzuki Swift S1600 amb el qual varen aconseguir la quarta posició absoluta i primers de la classe 1.
Fitxa tècnica del 26è Ral·li Esprint Sant Julià
|Dissabte, 24 de gener de 2026
|Tràmits administratius i tècnics al Circuit d’Osona
|De 16.00 a 19.15 h.
|Shakedown al Circuit d’Osona
|De 17.00 a 20.00 h.
|Diumenge, 25 de gener de 2026
|Sortida 1r participant podi de sortida Sant Julià
|09.01 h.
|Assistència 1 (entrada) al Circuit d’Osona
|10.37 h.
|Assistència 2 (entrada) al Circuit d’Osona
|12.38 h.
|Podi final al Circuit d’Osona
|16.00 h
|Trams
|La Cantina (7,26 km)
|Collsaplana (8,42 km)
|Recorregut
|169,12 km totals
|47,04 km velocitat