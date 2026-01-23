Agenda del VPC Andorra per al cap de setmana

El VPC Andorra es prepara per a una intensa jornada de rugbi aquest proper dissabte, dia 24 de gener, amb compromisos que impliquen tant a l’escola, la base, com als equips sènior. L’activitat es repartirà entre l’Estadi Nacional d’Andorra i els desplaçaments per diferents punts de la geografia de Catalunya.
Activitat a l’Estadi Nacional
L’acció, a casa, començarà a les 14 hores de dissabte amb l’enfrontament de l’equip S16 contra el CNPN. Seguidament, a les 16 hores, serà el torn del Sènior Masculí B, que rebrà la visita de l’RC Badalona en un duel clau per a mantenir la bona dinàmica del segon equip.
Compromisos com a visitants
Lluny de l’Estadi Nacional, la jornada s’obrirà d’hora amb l’equip S18 visitant la UES, a les 12 hores. Més tard, a les 13:30 hores, el conjunt S14 Masculí s’enfrontarà a la URS. Un dels moments més destacats serà la tornada a la competició de l’equip Sènior Femení, que després d’un llarg període sense jugar, visitarà el combinat CORNE/CRUC a les 15:30 hores.