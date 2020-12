L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics, un actor clau en el procés de diversificació de l’economia

L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics (AAEE), que aplega les empreses i professionals del sector dels e-sports del país, s’ha donat a conèixer aquest dimarts com un actor essencial en el procés de diversificació de l’economia. En un acte al Comú de la Massana presidit pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i per la cònsol major de la parròquia, Olga Molné, els representants del sector han destacat el potencial dels e-sports, especialment en un moment marcat per les mesures de distància social.

El president de l’AAEE, Sergi Segado, ha valorat molt positivament la regulació dels e-sports, que actualment es troba en fase d’esmenes al Consell General, i qualificat Andorra de país pioner, ja que en el context europeu només França té una regulació específica per a aquesta activitat. La regulació dels esports electrònics que s’està treballant en seu parlamentària és fruit del consens entre els empresaris i professionals representants del sector i les diferents forces polítiques, que avui també han participat en l’acte de presentació.

L’AAEE ha nascut de la mà de l’àrea de diversificació de la Confederació Empresarial Andorrana, que coordina Àlex Armengol. Així ho ha explicat el president de la CEA, Gerard Cadena, quan ha recordat que la patronal ja va identificar, a principis del 2019, 11 sectors estratègics en els quals es podia diversificar el teixit productiu del país, entre els quals hi havia el sector dels e-sports.

“La situació que estem vivint actualment, com a conseqüència de la pandèmia, ens ha ensenyat fins a quin punt és dolent dependre excessivament d’uns pocs sectors, en aquest cas els relacionats amb el turisme i de la necessitat de diversificar l’economia”, ha declarat Cadena, i ha afegit que “el sector dels e-sports té sinèrgies amb altres prioritats de la CEA com són la digitalització, la innovació i la promoció de la Marca Andorra en la seva vessant esportiva”.