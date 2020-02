L’arxiu comunal d’Andorra la Vella dedica el document del mes de febrer a la representació de l’Ossa, que va acabar desapareixent a la parròquia de la capital. Així com en d’altres parròquies, com és Encamp, la tradició es manté viva, a Andorra la Vella l’intent de recuperació que es va fer a la dècada dels 80 del segle XX no va acabar de prosperar.

La representació girava entorn a dos joves dallaires mandrosos que discutien amb la Fregona, la serventa els amos i que era representada per un noi vestit de dona. El diàleg entre ells no deixa de ser una crítica política i social, amb certa connotació sexual.

L’escenografia es duia terme a la plaça Príncep Benlloch. El final de la representació arribava amb la irrupció de l’ossa per cruspir-se el menjar i el pànic dels figurants i l’aparició de dos caçadors per matar l’animal.

La recuperació de la tradició va ser curta. De fet, el 1991 va ser el darrer any que es va fer la representació del ball de l’Ossa a Andorra la Vella.

