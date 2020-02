Aquest diumenge 16 de febrer, a les 18.00 h. al Teatre Casino Ceretà, l’Orquestra del Conservatori de música dels Pirineus, conjuntament amb alumnat de les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell, oferirà a Puigcerdà el concert simfònic, que aquest any es titula Mites i llegendes en Simfonia. Es tracta del sisè projecte simfònic del Conservatori de música dels Pirineus des de la seva creació, ampliant àmbit d’acció i l’intercanvi d’experiències entre alumnat del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell.

El concert d’enguany ha permès treballar músiques dels segles XVIII i XIX, i l’oient podrà apreciar la diversitat d’estils que es donen en aquest extraordinari període de la història de la música.

Serà dirigit novament per Oleguer Aymamí i el repertori que es podrà escoltar està composat per: una obra de compositor obligat com és L.v. Beethoven en la commemoració del 250è aniversari del seu naixement amb l’Obertura Coriolà, la Chanson de nuit d’ E. Elgar, la Suite n.2 de l’Arlésienne G.Bizet i la Sarabande (Suite en Re menor per teclat HWV 437) de G.F.Händel (arranjada per Oleguer Aymamí).

Novament s’oferirà a la ciutat l’oportunitat de presenciar un concert simfònic de gran qualitat mostrant el treball i l’esforç d’una setantena d’estudiants de música de les tres comarques que formen el Conservatori dels Pirineus.

Les entrades del concert de pagament es poden adquirir a la web entrapolis.com i tot l’alumnat del Conservatori dels Pirineus i de les tres escoles municipals de música tenen entrada gratuïta (cal demanar-la prèviament a les secretaries de cada seu).