L’arribada d’etapa del Tour de França aconsella minimitzar l’ús del vehicle aquest diumenge 11 de juliol

L’etapa de Le Tour de France d’aquest diumenge 11 de juliol s’iniciarà a Ceret (França) i arribarà a Andorra la Vella, per la qual cosa hi haurà força limitacions en la mobilitat al centre de la parròquia que aconsellen no agafar el cotxe aquell dia si no és del tot imprescindible. Es tracta d’un esdeveniment que aixeca molta expectació mediàtica i que suposa una eina de promoció turística molt important per donar a conèixer Andorra la Vella i el país arreu del món.

La circulació a l’avinguda del Consell d’Europa i els carrers Bonaventura Armengol, Prat de la Creu i Baixada del Molí (des de la rotonda de Tobira fins a la rotonda de la Comella), Pere d’Urg, Roger Bernat III i Bonaventura Riberaygua quedarà tallada entre les 13 i les 20 h. Els vehicles que vulguin sortir dels aparcaments tant públics com privats d’aquests carrers ho hauran de fer abans de les 11 h del matí, ja que la col·locació de barreres als darrers quilòmetres abans de meta impedirà poder entrar o sortir dels aparcaments.

La circulació a l’avinguda Tarragona (final d’etapa i arribada) quedarà tallada entre les 4 h de la matinada i les 20 h del vespre. Per tant, els vehicles que vulguin sortir dels aparcaments de l’avinguda Tarragona ho hauran de fer abans de les 4 h de la matinada del diumenge.

El Comú d’Andorra la Vella ha fet un enviament massiu de cartes per comunicar aquestes limitacions als veïns dels carrers afectats.

La línia de bus comunal LS (Serradells) quedarà sense servei de manera excepcional durant tot el diumenge 11 de juliol.

Aparcaments pel Tour

L’accés a l’aparcament Centre Ciutat – Prat de la Creu, així com de l’aparcament Vinyes, es mantindrà operatiu per l’accés de la plaça Rebés (vehicles provinents de l’avinguda Santa Coloma i avinguda Príncep Benlloch). Els vehicles, però, no podran sortir pel carrer Prat de la Creu fins que hagi passat l’etapa del Tour.

A més, el Comú habilita dos pàrquings provisionals gratuïts destinats principalment als turistes perquè puguin deixar-hi el cotxe fins que hagi passat l’etapa del Tour de França i puguin presenciar el pas dels corredors:

-Aparcament amb entrada des de l’avinguda Santa Coloma, 93 i amb accés directe per a vianants al passeig del riu.

-Aparcament situat a l’avinguda Salou, a l’altura de la rotonda de la Comella (accés amb gir a la dreta abans del restaurant Borda Estevet).

Concert de Gipsy Kings a les 20.30 h

Amb motiu de l’arribada a Andorra la Vella del Tour, el Comú ha programat un concert a l’aire lliure dels Gipsy Kings a les 20.30 h, a l’aparcament de l’antiga plaça de braus, situat davant de l’edifici administratiu del Govern. A dia d’avui encara queden entrades a la venda, a un preu popular de 10 euros, que es poden adquirir presencialment a l’Oficina de turisme i també per Internet a andorralavella.ad/entrades. Des d’aquesta setmana també són a la venda al vestíbul del Centre de Congressos (ascensors de l’aparcament Centre Ciutat), on també es podran adquirir, si queden localitats, durant tot el diumenge, dia del concert, entre les 11 i les 20 hores. L’ús de la mascareta durant el concert és obligatori.