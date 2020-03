El ministre Portaveu, Eric Jover, ha recordat que les multes per incomplir un requeriment de l’autoritat sanitària poden anar entre els 1.000 i els 20.000 euros. Així, ha assegurat que “s’aniran endurint” les posicions en contra de les actituds incíviques. En aquest sentit, tant Jover com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han demanat que “deixem de fer tonteries” i manifestat que “no ens podem permetre actituds no responsables”.

En aquest punt, s’ha recordat que per evitar el contagi la mesura que s’ha demostrat més eficient en d’altres països és el confinament domiciliari i reduir al màxim el contacte social i la mobilitat de les persones.

Jover ha donat xifres sobre la reducció de la mobilitat registrada aquests dies en comparació a un dia normal. Així, ha explicat que la mobilitat dins el país s’ha vist reduïda en un 78% des que es va decretar el tancament de la majoria de les empreses. La reducció del trànsit a la frontera espanyola ha estat del 93% i a la francesa del 90%.

La redacció de les lleis

Jover ha explicat que en paral·lel a la llei òmnibus de mesures urgents el Govern està ultimant la Llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergències. El ministre Portaveu ha manifestat que amb aquesta es desenvolupa l’article 42 de la Constitució, i que donarà “eines” a l’Executiu per limitar la circulació de les persones o racionar productes. En aquest punt, Jover ha explicat que no es té la voluntat d’aplicar-la ara per ara, però si es veiés que amb les recomanacions que es llencen no fos suficient, sí que s’aplicaria.

Jover ha indicat que la voluntat del Govern és que aquestes lleis puguin entrar en vigor “quant abans millor”, pel que ja s’està en contacte amb els grups parlamentaris i els coprínceps i els textos s’entraran per la via d’extrema urgència, que permet fer el tràmit parlamentari en tan sols 48 hores.