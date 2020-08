L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu té 73 casos actius de COVID-19

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té actualment 73 casos actius de COVID-19, dels quals 69 es troben confinats al seu domicili i 4 ingressats al Sant Hospital. Les últimes 24 hores s’han sumat 15 casos més, un dels quals ha requerit hospitalització. Tots els ingressos són a planta i no hi ha cap persona a l’UCI.

El número de contactes aïllats al domicili és de 506, 30 més en les darreres 24 hores. L´índex de risc de rebrot a la Seu d’Urgell ha pujat de 693 a 729, tot i que a l’Alt Urgell la taxa de reproducció del virus als set dies ha baixat de 2,15 a 1,76.

Malgrat aquest descens, l’alcalde urgellenc i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha alertat que la situació és “molt complicada” i que cal tenir en compte les mesures de prevenció per evitar contagis, com l’ús de la mascareta, la distància social, la neteja de mans, la preferència pels espais oberts i la limitació dels contactes socials.

Com evitar un rebrot

Salut també ha recordat un seguit de recomanacions per evitar rebrots. En aquest sentit, assenyala que per evitar la propagació del virus s’ha de tallar la cadena de transmissió de forma ràpida. Així, és imprescindible la col·laboració de la ciutadania per detectar els casos de forma precoç i fer-ne l’aïllament. Cal estar atents als possibles símptomes (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees i vòmits) i en cas de trobar-se malament, trucar al CAP o al 061. Si es considera necessari, es farà l’aïllament domiciliari de la persona i s’identificarà els contactes estrets perquè també s’aïllin.

Si una persona és un contacte estret d’un cas, se li notifica per missatge (SMS, correu electrònic o trucada). En aquest supòsit, qui rep l’avís ha de fer aïllament de forma preventiva durant 14 dies i fer el seguiment i la vigilància dels símptomes a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT. Si en sorgeixen, caldrà trucar al CAP o al 061.

Per evitar contagis també és imprescindible seguir al peu de la lletra les mesures de prevenció: rentat de mans freqüent, mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres i utilitzar mascareta.