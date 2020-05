L’aposta pel turisme de proximitat pot afavorir el Pirineu en la represa de l’activitat

El nou context sorgit de la crisi sanitària del coronavirus pot afavorir que el Pirineu i les Terres de Lleida recuperin l’activitat turística més ràpidament que d’altres destins, segons el Patronat de Turisme de la Diputació lleidatana. El president d’aquest ens, Juli Alegre, assegura que, per les converses que han tingut amb experts del sector, el fet que l’oferta del territori es basi especialment en el visitant de proximitat, la natura, les grans extensions, els petits nuclis de població i els allotjaments de dimensions reduïdes pot ajudar no només a reprendre l’activitat sinó fins i tot a enfortir-la.

Des del Patronat auguren que, per tots aquests factors, el turisme pirinenc i lleidatà pot partir des d’una “posició privilegiada” respecte d’altres zones turístiques més enfocades cap al visitant estranger i a allotjaments de grans dimensions. Juli Alegre n’ha parlat aquest dimecres en una conversa que el programa El Matí de Catalunya Ràdio ha mantingut amb diversos representants d’organitzacions turístiques de diversos territoris catalans.

Alegre ha defensat que la demarcació de Lleida compta amb la “singularitat” que el 80% dels seus visitants són de la resta de l’Estat espanyol; i d’aquests, a més a més, el 60% són de Catalunya mateix. El dirigent turístic reconeix que mentre es mantingui la desescalada per territoris -al marge de si es fa per províncies o per regions sanitàries- no podran comptar amb aquests clients, però preveu que tan bon punt es comencin a aixecar les restriccions geogràfiques de mobilitat hi haurà una alta afluència, perquè estan constatant per xarxes socials “el desig de sortir cap a espais naturals” i l’àmbit de Ponent i el Pirineu compta amb aquests espais i, a més a més, a prop d’àrees urbanes importants, sobretot la de Barcelona.

Importància del vehicle particular

A això, Juli Alegre hi afegeix que ara “el turista busca la sensació de seguretat” i creu que la demarcació els la pot oferir -sempre i quan se segueixin tots els protocols de prevenció- gràcies al fet de ser comarques amb poca densitat, amb predomini de nuclis de població petits i, també, gràcies al fet que bona part dels desplaçaments pel territori es fan amb vehicle particular, el qual hi té menys restriccions i entrebancs que a les àrees urbanes.

Treballar més la comunicació i la higiene

De tots aquests factors, el Patronat de Turisme també en va parlar aquesta setmana passada en un webinar amb la participació de Juantxo Llantada, professor de l’IE Business School i expert en màrqueting, estratègia i innovació. Llantada va afirmar que “les destinacions vinculades amb la natura i el turisme rural són els dos consums de producte turístic que es perceben com a més beneficiats per aquesta crisi”, de manera que ha recomanat “que els missatges vagin precisament encaminats a potenciar aquests valors tan bon punt comencin les diferents fases de la desescalada.

Tot i això, l’expert va subratllar una sèrie de recomanacions que els professionals hauran de seguir, com ara treballar molt més “la comunicació per guanyar-se la confiança tant del client com dels proveïdors”, planificar diferents alternatives per “generar seguretat i fomentar el sentit de pertinença”, i informar i formar de manera transparent sobre com està evolucionant la situació de la pandèmia al territori i com s’està preparant el sector davant l’acollida de turistes. Això, apunta Llantada, “genera una reducció de l’ansietat i alhora transmet seguretat”.

També ha recomanat començar a familiaritzar-se amb els protocols que caldrà seguir d’ara endavant “perquè tan bon punt surti la normativa es pugui aplicar tan aviat com es pugui i amb les màximes garanties possibles”. Finalment, el professor de l’IEBS demana que les empreses tinguin sempre un estoc de productes de seguretat com mascaretes, guants i alcohol, per poder-los facilitar als clients, i treballin protocols particulars per poder donar solucions a problemes com per exemple la gestió de les cues a les zones de més saturació.