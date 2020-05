Cap nou contagi ni defunció per Covid-19 en les últimes 24 hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat les dades epidemiològiques, que no han variat gaire des d’ahir. Així, no s’ha registrat cap nou contagi ni tampoc cap defunció més per Covid-19 en les últimes 24 hores. D’aquesta manera, el total d’afectats es manté en 751 i les defuncions en 46.

En relació al nombre d’infectats de coronavirus que es troben ingressats a l’hospital tampoc hi ha hagut variacions i continuen sent 16 els pacients hospitalitzats. A la Unitat de Cures Intensives hi ha 6 pacients, 5 d’ells intubats i amb ventilació mecànica.

Les úniques dades que han variat respecte ahir són les de pacients curats i d’infeccions en actiu. Així, entre aquest dimarts a la tarda i aquest dimecres han rebut l’alta 7 pacients i ja són 521 les persones que es consideren curades. La xifra de malalts amb la infecció en actiu s’ha reduït en la mateixa xifra, 7, i en total n’hi ha 184.