L’APBI organitza una conferència sobre l’Acord d’Associació amb Jaume Bartumeu i Rodríguez Miñana com a ponents

Cartell anunciador de la conferència a càrrec de Bartumeu i Rodríguez Miñana

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) ha organitzat per a d’aquí a uns dies una conferència que girarà entorn a un dels temes que més interès desperta i, a la vegada, preocupa al sector econòmic del país, així com també a un gruix important de la societat en general. Aquest no és un altre que l’Acord d’associació entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. Per a assistir a l’acte cal fer la inscripció prèvia.

Els ponents de la conferència seran, d’una banda, Jaume Bartumeu, advocat i excap de Govern i, de l’altra, el notari Joan Carles Rodríguez Miñana. L’acte porta per títol “Dues visions sobre l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea” i se celebrarà el dimarts, dia 3 de desembre, a les 12:30 hores, a Cinemes illa Carlemany, al centre comercial del mateix nom.

Les persones interessades en assistir a la xerrada poden contactar al correu electrònic apbi@andorra.ad o bé al número de telèfon +376 867 800.