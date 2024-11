La IA i la salut emocional, al segon congrés internacional de la Societat Catalana de Pedagogia que es farà a la Seu i Andorra

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Societat Catalana de Pedagogia (SCP), de l’Institut d’Estudis Catalans, celebra els dies 28, 29 i 30 de novembre el seu II Congrés Internacional. Dos anys més tard de l’èxit del seu primer congrés, que es va celebrar a Lleida al 2022, la SCP no atura la voluntat de compartir i debatre bones pràctiques educatives, tot fomentant-ne la internacionalització. Aquest cop, el Congrés s’emplaçarà en dos països de parla catalana, oferint sessions simultànies a la Seu d’Urgell (Catalunya) i a la Universitat d’Andorra (UdA) en les seves instal·lacions de Sant Julià de Lòria. Totes les sessions ofereixen, a més, la possibilitat de seguir-se en format presencial o de manera virtual en streaming.

La trobada compta amb la participació de conferenciants de tot el territori espanyol i europeu, així com també amb la intervenció especial de la Universitat de Toronto i la Universitat de Tecnològica de Nanyang, Singapur. Tots ells contribuiran a un programa extremadament complet que compta amb set conferències magistrals, set taules rodones dinàmiques i set panells de comunicacions.

La trobada s’adreça a tots els professionals de l’educació en els diferents nivells educatius, des de preescolar fins a la universitat, però també és oberta a alumnat, famílies, associacions educatives, institucions i investigadors. Es vol oferir un entorn de debat, i creació de coneixement per tal de compartir experiències i pràctiques educatives inspiradores.





Tecnologies de la informació i Intel·ligència artificial, salut emocional i plurilingüisme

En aquest 2n Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia– IEC sobre «Tendències d’èxit, realitats emergents i noves expectatives en educació» es dediquen tres dies a reflexionar, dialogar, debatre i proposar accions sobre les principals tendències que avui dia van prenent forma en l’àmbit de l’educació.

La SCP sosté que el context educatiu actual demana reflexió i acció compromesa per part de tots els docents i agents educatius per a promoure canvis amb un objectiu de millora. En aquest sentit, es plantegen els reptes d’identificar què i com s’ha d’ensenyar i aprendre, descobrir què caracteritza l’escola en els territoris de parla catalana i també explorar quines han de ser les bases per a una veritable transformació educativa.

Aquest esperit actualitzador i contemporani del congrés es veu reflectit en les principals temàtiques que s’hi abordaran, on la Intel·ligència Artificial i, específicament, l’ús de chat GPT a les aules tindran especial protagonisme. També s’hi tindran en compte la importància del plurilingüisme en l’educació a Catalunya i el benestar i la salut emocional a la comunitat educativa, tot plegat de la mà de ponències i presentacions de casos d’èxit.





La Societat Catalana de Pedagogia

La Societat Catalana de Pedagogia (SCP) és una societat científica fundada el 1984 com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans, la màxima institució acadèmica de Catalunya, i es troba adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La SCP va néixer amb la voluntat d’aplegar els professionals de la pedagogia i de l’educació de l’àmbit dels Països Catalans amb la finalitat d’impulsar la investigació educativa i esdevenir un referent d’expertesa en aquesta matèria a tots els Països Catalans.

La Societat Catalana de Pedagogia és l’organitzadora d’aquest segon congrés, juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat d’Andorra i el Departament d’Educació i Formació Professional. També hi col·laboren la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Bisbat d’Urgell i el Comú de Sant Julià de Lòria.