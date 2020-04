L’aparcament Centre Ciutat serà el centre neuràlgic dels tests de COVID-19 a Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella està enllestint els preparatius perquè properament es duguin a terme els tests d’immunitat a la COVID-19 als ciutadans de la parròquia. L’escenari principal serà l’aparcament Centre Ciutat, on en dues plantes (5a i 4a) es disposaran una quinzena d’stop labs en els quals es prendran les mostres per realitzar els tests a la població sense que hagin de baixar dels vehicles.

Pel que fa a les persones que no disposin de vehicle, s’habilitaran dos punts de presa de mostres: un, al vestíbul del Centre de Congressos (accés des dels ascensors de l’Aparcament Centre Ciutat a la Plaça del Poble), i un segon punt a Santa Coloma, la ubicació del qual s’informarà ben aviat.

El Comú habilitarà un circuit d’accés per als vehicles que es dirigeixin als stop labs de l’Aparcament Centre Ciutat (accés Pl. Rebés) per mantenir la fluïdesa del trànsit a la parròquia.

Les inscripcions per sol·licitar cita prèvia, gestió imprescindible per a la realització dels tests d’immunitat, s’han d’efectuar a través de la plataforma coronavirus.govern.ad. Alhora, el Comú facilita les gestions telefòniques (tel. 730000) de 8 a 15 h de dilluns a divendres per aquelles persones que tinguin alguna dificultat a l’hora de formalitzar la inscripció, com el col·lectiu de la gent gran.