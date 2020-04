L’Ajuntament de la Seu d’Urgell manté vigent el confinament fins al 9 de maig

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell seguirà mantenint el confinament dels treballadors i treballadores municipals i l’activitat del teletreball fins al 9 de maig, data de termini de l’estat d’alarma fixat pel govern de l’Estat.

Així, es prorroga totes les disposicions derivades fins al moment per l’equip de govern, per tal de garantir la salut pública del personal municipal i dels urgellencs i urgellenques en general.

Tal i com explica l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, “és important durant aquest estat d’alarma generat per la crisi sanitària que l’activitat municipal no s’aturi, però cal dur-la a terme d’una manera diferent per seguir donant serveis al ciutadà i garantint la protecció dels treballadors i treballadores municipals”.

Recordem les mesures específiques adoptades sobre el funcionament de l’Ajuntament urgellenc i la resta d¡equipaments municipals des que es va iniciar el confinament, a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell seguiran vigents fins l’aixecament de l’estat de l’alarma: