L’APAP enceta, a la Seu, una campanya de recollida de menjar per a animals

Cartell solidària de recollida d’aliments per a animals

L’Associació pels Animals del Pirineu organitza una campanya solidària de recollida d’aliments per als animals que cuida l’entitat. La nova acció neix amb el suport de BonPreu-Esclat. En el marc d’aquesta nova col·laboració, el col·lectiu urgellenc instal·la aquest cap de setmana un estand a l’entrada del supermercat Esclat de la Seu d’Urgell, per tal que tothom qui ho desitgi hi pugui fer la seva aportació. La campanya es porta a terme al llarg d’aquest divendres, 18 d’octubre, i demà dissabte, dia 19, durant l’horari d’obertura de l’establiment.

El voluntariat de l’APAP informa d’aquesta campanya als clients que estiguin comprant al recinte, però l’activitat és oberta a tothom qui s’hi vulgui atansar per a ajudar-hi. En aquest sentit, remarquen que “tota ajuda serà benvinguda”, de cara a poder seguir duent a terme la tasca que fan habitualment a l’hora de cuidar i, també, alimentar els gossos i gats abandonats als quals atenen.

Per això, també s’ofereix la possibilitat de col·laborar amb l’APAP mitjançant una donació, al compte ES61 0049 4823 5829 1008 0917 (Banc Santander), o bé a través de Bizum, al numero de mòbil 677 29 72 93.