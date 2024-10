La novel·la negra, protagonista de la segona edició del Festival Farrera Negra

Presentació del Festival Farrera Negra (Foto: Diputació de Lleida)

La segona edició del Festival de Novel·la Negra de l’Alt Pirineu, Farrera Negra, se celebrarà enguany des d’aquest mateix divendres al diumenge -18 al 20 d’octubre-. L’esdeveniment, que tindrà lloc al Centre d’Art i Natura de Farrera, la Llibreria Natura Llibres d’Alins i l’Aixalda, al refugi de Burg, comptarà amb la presència d’autors com Nil Kandel, Graziella Moreno, Marta Boleda, Santi Sirvent, Joaquim Micó, Núria Martínez, Xus González, Toni Cotet, Xavier Borrell i Pedro Hache.

El certamen s’ha presentat a la Diputació de Lleida, amb la presència de la diputada Sandra Marco; l’alcalde de Farrera, Joan Caselles; el comissari del festival, Xavier Borrell; el director del festival, Pedro Hache i l’escriptor Rafa Melero. Marco ha volgut destacar que “el Pallars es consolida com l’escenari per excel·lència del gènere de novel·la negra al nostre país”, i que el cap de setmana “arriba farcit de propostes que giren al voltant d’aquest gènere literari, en un entorn únic i singular en el qual també podrem gaudir de la plenitud de la tardor”.

De la seva banda, Joan Caselles s’ha mostrar molt satisfet per la celebració del l’esdeveniment literari i ha expressat la voluntat de donar el suport necessari als organitzadors”. En la mateixa línia s’ha manifestat Pedro Hache, que ha afirmat que “el festival és de tot l’Alt Pirineu, tot el Pirineu i tota Lleida, a més d’obrir-se a zones de més al nord com França o Andorra, llocs on, amb el temps, també s’hi podria instal·lar la proposta”.





Inauguració amb José Montilla

La inauguració de Farrera Negra es farà el divendres, 18 d’octubre, a les dotze del migdia, al Centre d’Art i Natura de Farrera, a càrrec de l’expresident de la Generalitat, José Montilla. L’acte protocol·lari donarà pas a l’obertura del festival, que tindrà lloc a les set del vespre a la llibreria Natura Llibres, al municipi d’Alins.

El gruix de l’activitat arribarà el 19 i 20 d’octubre, amb la celebració de diverses taules rodones, debats i xerrades, que es clouran diumenge amb el lliurament dels Premis literaris Farrera Negra de relat curt per a joves escriptores i escriptors en diferents categories. Els guardons els ha destacat Xavier Borrell, que també ha incidit en el lliurament del Premi Homenatge Farrera Negra 2024 a la novel·lista, assagista i professora de Teoria de la Literatura a la Universitat Rovira i Virgili, Margarida Aritzeta.

A més, Borrell ha volgut destacar la presència de Nacho Cabana, una estrella que ha fet guions, llibres i pel·lícules i que es membre de l’Acadèmia dels Oscar, que parlarà de qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial.





Dinar gastronòmic i tast de productes locals

Pel que fa a la programació, està previst dissabte un dinar gastronòmic de productes de proximitat a l’Aixalda (14.30 hores). També hi haurà un tast de productes locals, amb formatges maridats amb vi i cervesa gentilesa de la formatgeria Tros de Sort, del Celler Cota 730, i la cerveseria CTretzePirineus (20.30 hores).